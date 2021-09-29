В Минске сотрудники КГБ убили айтишника: он отстреливался и забрал с собой в могилу силовика

В КГБ заявили, что проводили отработку адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
В Минске во время штурма квартиры сотрудниками КГБ застрелен один из силовиков. Стрелявшего мужчину убили ответным огнем. В КГБ говорят, что проводили отработку адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
По данным белорусских изданий, убит 32-летний программист Андрей Зельцер. Он работал ведущим аналитиком в EPAM Systems. "Жил с женой в ее квартире. Воспитывал маленького сына..." – пишет "Наша ніва".
Видео случившегося появилось в Сети, но его подлинность не подтверждена. На записи смонтированные кадры с разных источников: телефонов, съемка на которые велась со стороны участников штурма, и телефона, установленного на штатив в квартире, где помимо молодого человека с ружьем, находилась девушка. Какова ее дальнейшая судьба – неизвестно.
Важно отметить! На сайте КГБ говорится, что силовики разыскивали людей "причастных к террористической деятельности", при этом на видео видно, что дверь в квартиру ломают люди в гражданском без спецэкипировки, которые представляются "милицией".
Внимание, на записи присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!
Ситуация в Белоруссии: главное
- С 2020-го в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- США 9 августа запустили новые санкции против Беларуси. Документом предусмотрены ограничительные меры, которые включают блокировку активов белорусских политиков и чиновников. Эмбарго также направлено на энергетическую сферу, оборонный сектор и транспорт. Кроме того, санкции против РБ ввела и Канада.