Президент Латвии призвал изолировать от общества русскоговорящих

Президент Латвии / flickr-com-valstsprezidents3, pixabay

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что за полгода войны России против Украины большинство населения Латвии стало лучше осознавать свою страну и цену свободы.

В интервью изданию LSM он отметил, что за это время появилась часть российского общества, которая не лояльна к государству.

"Повседневно люди не особо задумываются об угрозе, но теперь они ее видят. Это заставляет людей думать. Война показала, что мы, латыши, выступаем за безопасную страну", - заявил он.

Левитс признал, что война в Украине поставила точку в ряде давних вопросов.

"Например, мы договорились о полном переходе на обучение на национальном языке, обновили роль национального языка в рабочей среде, а также отказ от толерантности к памятникам оккупантам в нашей стране", - заявил он.

Президент отметил, что Латвии необходимо разобраться с нелояльными русскоговорящими, поживающими в стране, и изолировать их от общества.

Как сообщал Главред, украинский журналист Дмитрий Гордон показал настоящее "лицо" россии. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором изображен плакат с российской символикой, под эгидой которой рф убивает мирных украинских жителей и рушит украинские города, рядом с которым спит пьяный россиянин.

Ранее украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала о том, что в Германии на нее напали с кулаками и матами россияне после того, как ее сын выкрикнул "Слава Украине".

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