Примирения не будет: в Турции объяснили геополитический разлом с РФ по Крыму

/ Reuters

Позиция Анкары по вопросам Крыма и поддержки Украины останется неизменной, несмотря на продолжающееся сотрудничество с Москвой в разных областях, заявил турецкий эксперт по внешней политике Ферит Темур.

По его словам, вопрос захваченного РФ крымского полуострова является одной из геополитических линий разлома в турецко-российских отношениях, сообщает Крым.Реалии.

Эксперт объяснил это тем, что Крым стал символом геополитического краха Османской империи в бассейне Черного моря и, соответственно, символом геополитической экспансии Российской империи.

"Кроме этого, для Турции, как члена НАТО, попросту невозможно проявить позицию, противоречащую общей политике альянса в отношении Крыма. Исходя из этого, не представляется возможным ожидать примирения между Турцией и Россией по вопросу Крыма – как из-за двустороннего турецко-российского геополитического соперничества в бассейне Черного моря, так и из-за конфликта между НАТО и Россией", – поясняет политолог.

Он уточнил, что несмотря на отдельные заявления оппозиционных кругов Турции о том, что Анкаре следует признать аннексию Крыма Россией и проявлять нейтралитет в российско-украинском конфликте в обмен на признание Россией Турецкой республики Северного Кипра, подобная позиция не сможет стать доминирующей.

Реклама

Читайте также"Обсуждение невозможно": у Путина ответили на ультиматум Киева по Крыму

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Владимир Зеленский готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным в случае обсуждения вопросов освобождения захваченных украинских территорий. Однако Россия не готова к таким переговорам. Вопрос проведения встречи зависит от того, согласится ли Москва обсуждать исправление ситуации.

Он рассказал о том, что Россия готова к переговорам Путина и Зеленского, однако россияне не собираются обсуждать вопрос освобождения оккупированного Крыма. Зеленский готов к дискуссии в том случае, если будет обговариваться тема деоккупации полуострова.