В России задержали брата Навального и соратницу оппозиционера

Родственник политика задержан в среду на двое суток.
В среду, 27 января, из-за акции протеста в России в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" силовики задержали соратницу политика Любовь Соболь и его брата Олега.
Брат Навального и Соболь задержаны на 48 часов, сообщает DW в своем канале в Telegram, ссылаясь на сведения корреспондента в Москве.
По данным издания, Олег Навальный и сторонница оппозиционера задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время митинга в Москве 23 января.
Ранее силовики провели обыски у соратников Навального и у его супруги Юлии.
"…Из квартиры Навальных вышли полицейские и, похоже, следователи. Забрали что-то похожее на iMac…", – отмечается в сообщении.
Напомним, протесты в России 2021 прошли 23 января в десятках городов страны. СМИ сообщили, что в связи с акциями были задержаны почти 4 тысячи человек. В частности задерживали Юлию Навальную и Любовь Соболь.
Митинги в России 2021 – почему люди поддержали Алексея Навального
- В августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоял президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали обвинение абсолютно безосновательными.
- В январе нового года оппозиционер вернулся в Россию, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Оппозиционеру инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Политика арестовали 18 января на 30 суток.
- Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, и 23 января состоялась масштабная акция протеста.