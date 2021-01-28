В России задержали брата Навального и соратницу оппозиционера

Силовики задержали Олега Навального и Любовь Соболь / Reuters

В среду, 27 января, из-за акции протеста в России в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" силовики задержали соратницу политика Любовь Соболь и его брата Олега.

Брат Навального и Соболь задержаны на 48 часов, сообщает DW в своем канале в Telegram, ссылаясь на сведения корреспондента в Москве.

По данным издания, Олег Навальный и сторонница оппозиционера задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время митинга в Москве 23 января.

Ранее силовики провели обыски у соратников Навального и у его супруги Юлии.

"…Из квартиры Навальных вышли полицейские и, похоже, следователи. Забрали что-то похожее на iMac…", – отмечается в сообщении.

Напомним, протесты в России 2021 прошли 23 января в десятках городов страны. СМИ сообщили, что в связи с акциями были задержаны почти 4 тысячи человек. В частности задерживали Юлию Навальную и Любовь Соболь.

Митинги в России 2021 – почему люди поддержали Алексея Навального