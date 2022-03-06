"Путин не добьется успеха в Украине": глава МИД Британии рассказала, чего ждет от войны

Лиз Трасс и Владимир Путин / коллаж фото Reuters

Руководитель британского Foreign Office Элизабет Трасс утверждает, что руководству стран Запада придется заплатить цену за жесткую борьбу с путинской Россией, но в столицах таких стран есть четкое понимание ‒ РФ необходимо остановить. Об этом чиноница рассказала в интервью ежедневному британскому изданию Express после встречи с коллегами-министрами из Евросоюз, стран G7 и Украины.

Трасс особо отметила, если агрессию Путина не остановить в Украине, то он распространит свою агрессию дальше.

"Речь идет не только о европейской безопасности. Каким будет наш сигнал для остального мира (если не победить Путина в Украине)? Если Путин не проиграет, это ободрит других агрессоров по всему миру. Мы все согласны, что он не может добиться успеха в Украине. Человеческие потери уже ужасающие, поэтому нам нужно активизировать наши усилия", ‒ добавила она.

Также Лиз Трасс призвала рядовых граждан Соединенного Королевства с пониманием отнестись к проблемам, с которыми они также столкнутся. Она, в частности, признала, что санкции против России, в частности вероятный запрет на покупку у нее нефти и газа, сделают товары и услуги в Великобритании гораздо более дорогими, но это цена, которую нужно заплатить.

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Напомним, ранее руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что из-за войны России против Украины антироссийские санкции продолжатся.

"Нам нужно железное единство среди союзников в поддержку Украины. Я присоединилась к Совету ЕС, где мы договорились с США, Канадой и Украиной, что Путин должен потерпеть поражение в Украине и что мы продолжим использовать санкции, чтобы ослабить экономику и военную машину России", - отметила чиновница.