Путин должен потерпеть поражение в Украине - МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс заверила, что из-за войны России против Украины антироссийские санкции продолжатся. В итоге президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение.

"Нам нужно железное единство среди союзников в поддержку Украины. Я присоединилась к Совету ЕС, где мы договорились с США, Канадой и Украиной, что Путин должен потерпеть поражение в Украине и что мы продолжим использовать санкции, чтобы ослабить экономику и военную машину России", - отметила Трасс в Twitter.

Она добавила, что страны "Большой семерки" согласны снизить зависимость от российского топлива.

"Вместе мы поддержим Украину, подорвем российскую экономику санкциями и обеспечим поражение Путина", - подчеркнула она.

Ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

Украинская правда со ссылкой на разведку сообщала, что беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины".

За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.