"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал выходить на улицы и поддержать Украину

Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией.

Зеленский заявил, что если украинское государство рухнет, то падет и вся Европа.

"Народы Европы, не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину. Мы стремимся к этому. Поддерживайте нашу свободу. Если Украина рухнет, то рухнет вся Европа. Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Свое выступление глава государства начал с минуты молчания. Он также рассказал европейцам о преступлениях российских оккупантов и успехах украинских военных на фронте.

Ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

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Украинская правда со ссылкой на разведку сообщала, что беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины".

За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.

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