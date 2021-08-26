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Раскололся пополам и затонул: в США во время учений подорвали фрегат

26 августа 2021, 07:54
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Фрегаты Oliver Hazard Perry строили с 1970-х годов. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, например, Турции, Австралии, Египта и Польши.

По кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48 / скриншот видео

Американские военные в рамках учений SINKEX, которые проходили в Тихом океане около Гавайских островов, уничтожили списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. В результате обстрела корабль раскололся пополам и затонул.

В рамках учений американские военные продемонстрировали свои возможности дальнего морского удара. По кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. Видео опубликовали на YouTube-канале ВМС США.

Тихоокеанский флот США заявил, что уничтожение фрегата было произведено согласно экологическим нормам — не менее чем в 50 морских милях от берега и в районе, где глубина составляет не менее 6000 футов (более 1800 метров).

Уничтоженный корабль Ingraham является последним из произведенных в серии и выведен из состава американского флота в 2015 году.

К слову, фрегаты Oliver Hazard Perry строили с 1970-х годов, и корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, например, Турции, Австралии, Египта и Польши.

Как сообщал Главред, в мае 2021 года американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в Одессу. Это первый заход корабля береговой охраны США, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

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