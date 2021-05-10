Впервые за 13 лет американский фрегат береговой охраны зашел в Одессу / Думская

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton утром в понедельник, 10 мая, зашел в Одессу. Это первый заход корабля береговой охраны США, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Как сообщает "Думская", корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала. "Гамильтон" вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом "Явуз". С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа "Айленд".

Утром 8 мая на встречу с "Гамильтоном" вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. В то же время российские корабли пытались препятствовать учениям. На следующий день к "Гамильтону" и "Куропятникову" присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.

USCGC Hamilton — четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Длина фрегата 127 метров, ширина 16 / Думская

Вооружение — 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

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