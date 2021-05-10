Впервые за 13 лет американский фрегат береговой охраны зашел в Одессу

Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала. Это первый заход корабля береговой охраны США, начиная с 2008 года.
Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton утром в понедельник, 10 мая, зашел в Одессу. Это первый заход корабля береговой охраны США, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
Как сообщает "Думская", корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала. "Гамильтон" вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом "Явуз". С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа "Айленд".
Утром 8 мая на встречу с "Гамильтоном" вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. В то же время российские корабли пытались препятствовать учениям. На следующий день к "Гамильтону" и "Куропятникову" присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.
USCGC Hamilton — четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.
Вооружение — 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.
Ситуация в Черном море – о чем сообщалось ранее:
- Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
- В посольстве США серьезно обеспокоены планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря.
- Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
- Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.