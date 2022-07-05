Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответили

Соглашение принималось с целью укрепить сотрудничество между Норвегией и Россией.
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил пересмотреть норвежско-российское соглашение о границе.
Как сообщает норвежское издание NRK, власти Норвегии потребовали от Москвы быть приверженной договоренностям.
Сообщается, что Володин обратился в комитет Госдумы по иностранным делам с просьбой пересмотреть соглашение о разделительной линии между Норвегией и Россией. В частности, комитет должен определиться, следует ли расторгнуть или приостановить соглашение о границе и сотрудничестве в Баренцевом море.
Также сообщается, что вопросом занялся депутат-коммунист Михаил Матвеев. По его словам, соглашение принималось с целью укрепить сотрудничество между Норвегией и Россией.
"Сейчас мы видим, что Норвегия препятствует отправке продуктов питания нашим жителям на Шпицберген", - добавил он.
В Норвегии негодуют
По словам представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер, в соглашении с Россией нет пункта о расторжении.
"Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением", - добавила она.
После 40 лет переговоров Россия и Норвегия в 2010 году договорились о компромиссе вокруг разделительной линии в Баренцевом море. В частности, спорный морской участок был разделен на две примерно равные части. Его площадь составляет 1,75 млн квадратных километров и содержит большие ценности.
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