Россияне в Белгородской области РФ люди начали сами бить окна и плитку в домах / скриншот

Жители Белгородской области придумали, как получить выгоду из пропагандистских легенд об "обстрелах со стороны ВСУ".

Люди начали сами бить окна и плитку в домах, чтобы получить денежную компенсацию. Таким образом они надеются установить пластиковые окна в своих квартирах, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сначала местные власти публиковали фотографии с разбитыми окнами, при рассказывая при этом о "последствиях обстрела со стороны Украины". Также губернатор обещал компенсацию всем "пострадавшим".

После этого Гладков пожаловался, что жители Белгородской области специально разбивают окна и кафельную плитку в своих домах, чтобы получить компенсацию.

Читайте также"Джонсон стоит за обстрелами Белгорода": в СНБО озвучили ТОП-3 фейка Кремля"К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счёт других источников ремонт, поменять окна на пластиковые", – рассказал Гладков.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обстрелы приграничных с Украиной областей РФ, в которых обвиняют ВСУ, дело рук самих россиян.

Он отметил, что жители Курской и Белгородской областей могли пойти на такой шаг из-за недовольства жизни в РФ.

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