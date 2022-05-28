"Мы не возьмем их в состав Украины": Данилов высказался о частых "хлопках" в Белгороде и Курске

Данилов высказался о частых "хлопках" в Белгороде и Курске / скриншот

Обстрелы приграничных с Украиной областей РФ, в которых обвиняют ВСУ, дело рук самих россиян.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "24 каналу" отметил, что жители Курской и Белгородской областей могли пойти на такой шаг из-за недовольства жизни в РФ.

"Может, тот, кто борется за "Курскую народную республику" или "Белгородскую народную республику"? Может, это сами россияне, недовольные уровнем жизни? Время покажет. Если это будут референдумы, то мы не возьмем их в состав Украины", - пошутил Данилов.

Читайте такжеВзрывы прогремели в Курске и Воронеже, под Белгородом пылает склад боеприпасовРанее сообщалось, что на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. Как рассказал губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, обрушение конструкций железнодорожного моста на 67-м километре ж/д сообщения Суджа-Сосновый Бор произошло в 11:20 по местному времени.

Напомним, в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выезжали спецслужбы, чтобы проверить здания.

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