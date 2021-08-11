"Русские - свиньи и воняют": в Азербайджане дипломат оскорбил Жириновского и россиян

Исфандияр Вагабзаде / скриншот из видео

Бывший чрезвычайный посол Азербайджана в Швейцарии, Беларуси, Пакистане и Молдавии Исфандияр Вагабзаде записал видео, полное оскорблений в адрес российского политика Владимира Жириновского и в целом в адрес россиян. заявив, что россияне "воняют как свиньи". Видеоролик с обращением появился в YouTube.

Дипломат записал обращение к Жириновскому после того, как лидер ЛДПР назвал Кавказ "зоной российского влияния" и призвал восстановить контроль над всеми территориями Российской империи и СССР.

"Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты когда-то нас обозвал баранами, но я не пойму, почему все мы промолчали. Прошло некоторое время ‒ и ты начал наглеть. Твоя наглость не имеет предела. Что угодно ты ворчишь, гавкаешь, что угодно говоришь. Ты воняешь как свинья, ты свинья, и воняет твоя нация как свинья", — заявил дипломат в видеообращении.

Вагабзаде напомнил, что Азербайджан ежемесячно поставляет в Россию икру, рыбу и деньги ‒ в то время как азербайджанцы умирают от голода. В ближайшее время дипломат пообещал отправить Жириновскому специальный намордник, купленный на собственные деньги.

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Напомним, ранее Владимир Жириновский в эфире российского телевидения предложил "сжечь Украину напалмом".

"Всех уничтожим" Всех напалмом спалить, бл*дь! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было", - кричал политик.

Ярость Жириновского вызвала украинская комедия о войне на Донбассе режиссера Владимира Тихого Наши котики.