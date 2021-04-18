Жириновский выдвинул Украине ультиматум из-за Крыма и пригрозил возмездием

Вопрос обеспечения захваченного РФ Крыма пресной водой не дает покоя не только российским пропагандистам, но и одиозным политикам.

Скандальный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в своем Telegram-канале выдвинул новую идею, как заставить Украину подать воду в оккупированный Крым.

"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области", — написал одиозный российский политик.

Обратим внимание, что Жириновский даже не заметил очевидной глупости в своем предложении, ведь реализую РФ его угрозу, без днепровской воды останется не только Украина, но и Беларусь, а о переброске воды из Днепра в Крым можно будет окончательно забыть.

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Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

