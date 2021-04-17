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Власти Алушты опасаются срыва курортного сезона

17 апреля 2021, 22:28
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Огнева добавила, что проблема есть, и она должна быть понятна всем: и гостям, и жителям, но она объяснима и подконтрольна.

Северо-Крымский канал
В Алуште воду подают по часам / УНИАН

В Алуште сократили подачу питьевой воды до пяти часов в день ради туристов. Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила изданию Подъём, что у властей не было другого выбора, ведь отказываться от туристов город не будет.

"У меня безвыходное положение. Чтобы спокойно пройти курортный сезон, мы начнём ещё более жёстко экономить питьевую воду. Будет подача воды пять часов в вечернее время. Но мы будем принимать столько туристов, сколько к нам приедет. Это наш бюджет, это финансовая составляющая наших граждан, которым, может быть, будет тяжеловато, но большинство из них работает в туристической сфере. Не будет гостей, не будет зарплаты. Поэтому я думаю, что алуштинцы с большим пониманием поддержат такое предложение", – сказала Огнева.

Власти города рассчитывают продержаться в таком режиме до октября.

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Огнева добавила, что "проблема есть, и она должна быть понятна всем: и гостям, и жителям, но она объяснима и подконтрольна".

"Единственное водохранилище, которое обеспечивает Алушту водой, – это Изобильнинское, всё остальное – источники и каптажи, Его объем в настоящее время составляет 3 млн 400 тысяч кубометров. В прошлом году в это же время было 8 млн", – сокрушается Огнева.

Ранее жителям города включали воду утром и вечером: с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00 часов. А в Водоканале Ялты изданию сообщили, что пока не обсуждают введение новых ограничений, однако график подачи воды там тоже действует.

"У нас гарантированная подача воды осуществляется по графику с 6 утра до 9 утра и с 18 до 21 часа. Там, где позволяет дебет местных источников, мы даём круглосуточно. Сейчас паводки, и у многих в городе вода не отключается. Решение об ужесточении пока не принимается".

Водная блокада Крыма – о чем сообщалось ранее:

  • 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.
  • 25 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы.
  • 27 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление Кравчука, заявил, что Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением.
  • 28 марта так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами: Андрею Сенченко, Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву.

Ялта водоснабжение новости Крыма
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