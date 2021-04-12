В Крыму оккупанты объяснили, отчего в домах жителей льется грязная вода

В Крыму оккупанты объяснили, откуда грязная вода в домах крымчан / Reuters

Загрязнение воды в домах жителей Керчи (захваченный Россией Крым) случилось на прошлой неделе из-за технических проблем. Об этом заявила "вице-премьер правительства Крыма" Светлана Маслова, сообщает агентство Интерфакс.

"Это связано с аварийными ситуациями, они ликвидированы. Бригады осуществляли сброс воды и промывку водопроводных труб. Сейчас ситуация с качеством воды должна стабилизироваться", ‒ объяснила она.

По словам Масловой, мутность воды в Керчи превышала всяческие пределы, а цвет говорил о том, что вода больше была похожа на техническую.

Она также напомнила, что в Крыму в 2019 и 2020 годах было маловодье. И оно же прогнозируется и в 2021 году. Крымчанам не хватает воды. В ряде городов полуострова воду подают по графику, а люди регулярно жалуются на то, что получают мутную и грязную воду.

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