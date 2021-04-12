В Крыму оккупанты объяснили, отчего в домах жителей льется грязная вода

Россияне-оккупанты посетовали на то, что в Крыму в 2019 и 2020 годах было маловодье. И оно же прогнозируется и сейчас, поэтому крымчанам не хватает воды.
Загрязнение воды в домах жителей Керчи (захваченный Россией Крым) случилось на прошлой неделе из-за технических проблем. Об этом заявила "вице-премьер правительства Крыма" Светлана Маслова, сообщает агентство Интерфакс.
"Это связано с аварийными ситуациями, они ликвидированы. Бригады осуществляли сброс воды и промывку водопроводных труб. Сейчас ситуация с качеством воды должна стабилизироваться", ‒ объяснила она.
По словам Масловой, мутность воды в Керчи превышала всяческие пределы, а цвет говорил о том, что вода больше была похожа на техническую.
Она также напомнила, что в Крыму в 2019 и 2020 годах было маловодье. И оно же прогнозируется и в 2021 году. Крымчанам не хватает воды. В ряде городов полуострова воду подают по графику, а люди регулярно жалуются на то, что получают мутную и грязную воду.
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Водная блокада Крыма – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.
- 25 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы.
- 27 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление Кравчука, заявил, что Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением.
- 28 марта так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами: Андрею Сенченко, Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву.