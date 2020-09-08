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Сбежавшие из Минска оппозиционеры признались, будут ли просить убежища в Украине

8 сентября 2020, 23:58

Политики пока не планируют просить убежища в нашей стране.

кравцов, родненков
Оппозиционеры не планирую искать убежище в Украине / Укринформ

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пока не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

Подробности они сообщили на пресс-конференции в Киеве, передает tut.by в Telegram.

"У нас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не запрашивали какого-то статуса. Планируем ли обращаться за политическим убежищем, честно говоря, мы еще не успели с Антоном этот вопрос обсудить", - сказал Кравцов.

Родненков при этом добавил, что таких планов пока нет.

  • 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
  • Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.

Антон Родненков оппозиция новости Беларуси выборы в Беларуси Иван Кравцов
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