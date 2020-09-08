Сбежавшие из Минска оппозиционеры признались, будут ли просить убежища в Украине

Оппозиционеры не планирую искать убежище в Украине / Укринформ

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пока не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

Подробности они сообщили на пресс-конференции в Киеве, передает tut.by в Telegram.

"У нас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не запрашивали какого-то статуса. Планируем ли обращаться за политическим убежищем, честно говоря, мы еще не успели с Антоном этот вопрос обсудить", - сказал Кравцов.

Родненков при этом добавил, что таких планов пока нет.