Сбежавшие из Минска оппозиционеры признались, будут ли просить убежища в Украине

Политики пока не планируют просить убежища в нашей стране.
Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пока не планируют запрашивать политического убежища в Украине.
Подробности они сообщили на пресс-конференции в Киеве, передает tut.by в Telegram.
"У нас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не запрашивали какого-то статуса. Планируем ли обращаться за политическим убежищем, честно говоря, мы еще не успели с Антоном этот вопрос обсудить", - сказал Кравцов.
Родненков при этом добавил, что таких планов пока нет.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.
Автор: Екатерина Трохимчук