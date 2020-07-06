Дания разрешила достроить Северный поток-2 при выполнении условия

Дания позволит достроить Северный поток-2 / Reuters

Датское энергетическое агентство ратифицировало все разрешительные документы для компании Nord Stream 2 AG, что позволит России беспрепятственно достроить Северный поток - 2.

Как сообщается на сайте агентства, в июне компания подала запрос на внесение соответствующей поправки к полученному в ноябре прошлого года разрешению на строительство трубопровода в датской исключительной экономической зоне Nord Stream 2 AG.

В Копенгагене отметили, что трубоукладочные суда с якорным позиционированием можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

Читайте такжеРоссийский Газпром придумал, как достроить Северный поток-2"Решение принимается в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Здесь Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды", - сказано в сообщении.

Уточняется, что строительство будет вестись за пределами зоны, где не рекомендуются работы на морском дне из-за риска, создаваемого захороненными запасами химического оружия.

Как ранее сообщалось, экс-федеральный канцлер Германии, а ныне ‒ руководитель совета директоров российской корпорации Роснефть и руководитель комитета акционеров компании-оператора Nord Stream AG Герхард Шредер полагает, что готовящийся новый пакет санкций США против Северного потока-2 является намеренным расторжением трансатлантического партнерства.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Стивен Вомак на своей странице в Twitter сообщил о том, что Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.