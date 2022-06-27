Скандальная Бильченко, которая была готова "умереть за русский мир", засветилась в России / Facebook: Евгении Бильченко

Скандально известная поэтесса и бывшая преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко засветилась в России с символикой рашистов.

Ее сфотографировали на пропагандистском мероприятии, где демонстрировали "трофеи" захватчиков, сообщил блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

На опубликованном фото Бильченко одета в черную футболку с принтом в форме огромной латинской буквы Z. Также она "украсила" себя флагами страны-агрессора.

"Помните, была такая преподавательница в НПУ Драгоманова Евгения Бильченко? Студенты требовали ее уволить за антиукраинскую пропаганду, но руководство вуза до последнего этого не делало. В конце концов, под давлением общества выгнали. И правильно. Потому что сейчас Бильченко выглядит так. Это она в России", – прокоментировала фото Стерненко.

евгения бильченко / t.me/ssternenko

Напомним, в Россию Бильченко отправилась после увольнения из педуниверситета им. Драгоманова из-за любви к "русскому миру". Также она заявила о готовности "умереть за русский мир".

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