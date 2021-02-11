Стало известно о планах режима Лукашенко по конституционной реформе в Беларуси

Поправки в Конституцию республики должны разработать уже в этом году.
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов рассмотреть возможность реализации конституционной реформы в государстве. Всебелорусское народное собрание, которое проходит в Минске в четверг, 11 февраля, предложит создать "конституционную комиссию" по разработке изменений в Основной закон. Поправки планируют вынести на обсуждение общественности и референдум. Всебелорусское народное собрание может получить особый правовой статус, сообщает РБК.
Российские журналисты получили доступ к проекту резолюции собрания, в котором зафиксирована инициатива о том, что предложения по поправкам в Конституцию следует разработать в 2021 году при участии представителей органов государственной власти, общественности и представителей отраслей экономики. Изменения хотят вынести на обсуждение народа с последующим проведением национального референдума.
В частности, предлагается перераспределить полномочия между государственными органами власти, усилить роль политических партий, обеспечить поддержку реализации инициатив гражданского общества и разработать программы по патриотическому и нравственному воспитанию населения.Читайте такжеОпасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции
Кроме того, в документе отражена инициатива признания Всебелорусского народного собрания высшей формой народного представительства. Особый правовой статус собрания предлагают закрепить на уровне закона.
Подчеркивается, что идею конституционной реформы поддержал и Александр Лукашенко. Глава государства допустил перераспределение властных полномочий в стране.
Конституционная реформа в Беларуси
- Белорусский глава государства Александр Лукашенко после начала протестов в Беларуси неоднократно заявлял о своей готовности пойти на внесение изменений в Конституцию республики. В ноябре Лукашенко сказал, что в рамках заседания Всебелорусского собрания он намерен представить новый курс развития республики и отчитаться о поправках в Конституцию, предусматривающих ограничение президентских сроков.
- Кроме того, Лукашенко утверждал, что никакого транзита власти в Беларуси не будет – он не намерен рассматривать сценарий передачи власти преемнику.
- В оппозиции Беларуси прогнозировали, что после реализации конституционной реформы Лукашенко попытается передать власть преемнику. Им может оказаться либо действующий премьер-министр, либо кто-либо из силовиков.
- 8 декабря Лукашенко предложил предоставить Всебелорусскому народному собранию конституционный статус и передать собранию часть президентских полномочий. Согласно его инициативе, собранию будут подотчетны руководители белорусского парламента, а также министры и губернаторы.