Стало известно о планах режима Лукашенко по конституционной реформе в Беларуси

Лукашенко выразил готовность поделиться властью в Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов рассмотреть возможность реализации конституционной реформы в государстве. Всебелорусское народное собрание, которое проходит в Минске в четверг, 11 февраля, предложит создать "конституционную комиссию" по разработке изменений в Основной закон. Поправки планируют вынести на обсуждение общественности и референдум. Всебелорусское народное собрание может получить особый правовой статус, сообщает РБК.

Российские журналисты получили доступ к проекту резолюции собрания, в котором зафиксирована инициатива о том, что предложения по поправкам в Конституцию следует разработать в 2021 году при участии представителей органов государственной власти, общественности и представителей отраслей экономики. Изменения хотят вынести на обсуждение народа с последующим проведением национального референдума.

В частности, предлагается перераспределить полномочия между государственными органами власти, усилить роль политических партий, обеспечить поддержку реализации инициатив гражданского общества и разработать программы по патриотическому и нравственному воспитанию населения.Читайте такжеОпасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции

Кроме того, в документе отражена инициатива признания Всебелорусского народного собрания высшей формой народного представительства. Особый правовой статус собрания предлагают закрепить на уровне закона.

Подчеркивается, что идею конституционной реформы поддержал и Александр Лукашенко. Глава государства допустил перераспределение властных полномочий в стране.

Конституционная реформа в Беларуси