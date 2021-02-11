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Стало известно о планах режима Лукашенко по конституционной реформе в Беларуси

11 февраля 2021, 12:30
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Поправки в Конституцию республики должны разработать уже в этом году.

Лукашенко
Лукашенко выразил готовность поделиться властью в Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов рассмотреть возможность реализации конституционной реформы в государстве. Всебелорусское народное собрание, которое проходит в Минске в четверг, 11 февраля, предложит создать "конституционную комиссию" по разработке изменений в Основной закон. Поправки планируют вынести на обсуждение общественности и референдум. Всебелорусское народное собрание может получить особый правовой статус, сообщает РБК.

Российские журналисты получили доступ к проекту резолюции собрания, в котором зафиксирована инициатива о том, что предложения по поправкам в Конституцию следует разработать в 2021 году при участии представителей органов государственной власти, общественности и представителей отраслей экономики. Изменения хотят вынести на обсуждение народа с последующим проведением национального референдума.

В частности, предлагается перераспределить полномочия между государственными органами власти, усилить роль политических партий, обеспечить поддержку реализации инициатив гражданского общества и разработать программы по патриотическому и нравственному воспитанию населения.Читайте такжеОпасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции

Кроме того, в документе отражена инициатива признания Всебелорусского народного собрания высшей формой народного представительства. Особый правовой статус собрания предлагают закрепить на уровне закона.

Подчеркивается, что идею конституционной реформы поддержал и Александр Лукашенко. Глава государства допустил перераспределение властных полномочий в стране.

Конституционная реформа в Беларуси

  • Белорусский глава государства Александр Лукашенко после начала протестов в Беларуси неоднократно заявлял о своей готовности пойти на внесение изменений в Конституцию республики. В ноябре Лукашенко сказал, что в рамках заседания Всебелорусского собрания он намерен представить новый курс развития республики и отчитаться о поправках в Конституцию, предусматривающих ограничение президентских сроков.
  • Кроме того, Лукашенко утверждал, что никакого транзита власти в Беларуси не будет – он не намерен рассматривать сценарий передачи власти преемнику.
  • В оппозиции Беларуси прогнозировали, что после реализации конституционной реформы Лукашенко попытается передать власть преемнику. Им может оказаться либо действующий премьер-министр, либо кто-либо из силовиков.
  • 8 декабря Лукашенко предложил предоставить Всебелорусскому народному собранию конституционный статус и передать собранию часть президентских полномочий. Согласно его инициативе, собранию будут подотчетны руководители белорусского парламента, а также министры и губернаторы.

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