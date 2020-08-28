Судьба Северного потока-2: Меркель рассказала, будет ли завершен проект

Меркель поддерживает строительство Северного потока-2 / Reuters

Строительство газопровода Северный поток-2 является исключительно экономическим проектом – Берлин настаивает на том, чтобы он был окончательно реализован.

Об этом в ходе своей пресс-конференции заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, сообщает информационное агентство Reuters.

"Наша позиция состоит в том, что "Северный поток - 2" должен быть завершен", - считает она.

Также Меркель добавила, что вопрос строительства Северного потока-2 нельзя каким-либо образом связывать с инцидентом отравления Навального, а Берлин по-прежнему выступает против санкций Вашингтона в отношении российского газопровода.Читайте такжеСША окончательно похоронили Северный поток-2

Ранее евродепутат от Германии Михаэль Галер заявил, что ФРГ не нуждается в реализации газопровода Северный поток-2 – нужные объемы газа Берлин может получить транзитом через Украину. Более того, по его мнению, отравление Навального и события в Беларуси сигнализируют об отсутствии намерений Москвы по нормализации диалога с Западом.

Ранее в МИД России с оптимизмом оценили возможность окончания строительства СП-2. По словам Сергея Лаврова, несмотря на американские санкции, существуют основания полагать, что газопровод будет достроен в ближайшее время.

Напомним, США выступают решительно против завершения процесса строительства Nord Stream 2. После предварительного одобрения санкций, Вашингтон провел переговоры с подрядчиками проекта, жестко пригрозив им проблемами.