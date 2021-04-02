У Путина озаботились вопросом "как великоросские земли оказались в Украине"

Владимир Мединский (справа) / УНИАН

Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ, а ныне ‒ помощник президента РФ Владимира Путина, выступая перед Советом Федерации, заявил ‒ "нужно задуматься как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси". Об этом сообщает КоммерсантЪ.

В ходе своего выступления перед сенаторами Мединский заявил, что "фальсификация истории ‒ не цель, а средство", которым, по его мнению, пользуются западные силы, "которые промывают мозги россиянам".

Помощник Путина призвал сенаторов подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси".

На это заявление Мединского оперативно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление Мединского никак не соотносится с официальной позицией Администрации президента РФ (в которой он работает).

"Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Скорее это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня Администрации президента", ‒ подытожил он.

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