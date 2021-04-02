У Путина озаботились вопросом "как великоросские земли оказались в Украине"

Скандально известный своими высказываниями Владимир Мединский - помощник президента РФ Владимира Путина - отличился новым выступлением перед Совфедом.
Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ, а ныне ‒ помощник президента РФ Владимира Путина, выступая перед Советом Федерации, заявил ‒ "нужно задуматься как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси". Об этом сообщает КоммерсантЪ.
В ходе своего выступления перед сенаторами Мединский заявил, что "фальсификация истории ‒ не цель, а средство", которым, по его мнению, пользуются западные силы, "которые промывают мозги россиянам".
Помощник Путина призвал сенаторов подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси".
На это заявление Мединского оперативно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление Мединского никак не соотносится с официальной позицией Администрации президента РФ (в которой он работает).
"Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Скорее это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня Администрации президента", ‒ подытожил он.
Читайте такжеРезников рассказал, как заставить Россию прекратить агрессию против Украины
Напомним, ранее сообщалось:
- Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев написал, что территория Казахстана унаследована от предков и ‒ главное богатство местных жителей, которым "никто извне не отдавал ее".
- Так он прореагировал на эпизод, когда депутат Госдумы РФ, глава комитета по вопросам образования и науки Вячеслав Никонов в эфире Первого российского телеканала заявил о том, что "территории Республики Казахстан – это большой подарок России". Никонова публично поддержал другой депутат - Евгений Федоров.
- Его заявления вызвали недоумение в МИД Казахстана. В Нур-Султане вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручили ему ноту протеста. В дипломатическом ведомстве полагают, что такие заявление могут навредить сотрудничеству двух государств.