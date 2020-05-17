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"За борт с ядром на шее": политолог дал прогноз, уйдет ли Путин из Кремля

17 мая 2020, 05:53

Путин держится за власть в том числе и из чувства самосохранения, считает Дмитрий Орешкин.

Путин
Владимир Путин еще сильнее будет держаться за власть / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил, почему президент России Владимир Путин так держится за власть. По его словам, уйти сейчас для хозяина Кремля – это проявить слабость.

Кроме того, если нынешний президент России покинет пост сейчас, то его сменщик обвинит его во всех существующих проблемах.

"Если он сейчас уйдет, то, по правилам политической борьбы, немедленно все проблемы будут взвалены ему на загривок. Во всем будет виноват Путин. Он это прекрасно понимает, поэтому именно из-за того, что ситуация кризисная, уходить он никак не может. Его сразу же назначат виноватым, и, Бог знает, что с ним сделают. Так что из чувства самосохранения уйти он не может", - сказал эксперт в интервью изданию "Обозреватель".

Политолог добавил, что в персональной ментальности Путина "уйти сейчас – это означает испугаться, проявить слабость".

"А он, напротив, должен удержать руль в твердых мужских руках во время бури. Если он ее выпустит, первое, что сделает тот, кто перехватит руль – выбросит Путина за борт с ядром на шее. Так что он еще сильнее будет держаться за власть. Как, кстати, и Лукашенко", - считает Орешкин.

Напомним, ранее бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн пояснил, почему глава РФ Владимир Путин еще очень долго останется при власти.

Дмитрий Орешкин Владимир Путин новости России Кремль власть
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