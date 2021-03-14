В Британии предсказали исход возможной войны с Россией

В случае вооруженного конфликта британские военные будут вынуждены использовать устаревшую бронетехнику, которой уже более 30 лет.
Комитет по вопросам обороны Палаты общин парламента Великобритании подготовил доклад, в котором эксперты спрогнозировали исход артиллерийской дуэли между британскими и российскими танковыми подразделениями в случае военного конфликта между двумя странами.
По оценкам экспертов, с большой вероятностью победу одержала бы Россия. В докладе отмечается, что в случае вооруженного конфликта британские военные будут вынуждены использовать устаревшую бронетехнику.
"Многим из этих машин более 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — уточнили авторы доклада.
Отмечается, что на модернизацию или замену техники, которая на данный момент находится на вооружении в Соединенном Королевстве, потребуется не менее четырех лет. В комитете считают, что в этом виноваты "бюрократические проволочки, неспособность командования принять решение". При этом российские вооруженные силы обновились и обзавелись современными техническими средствами, отметили авторы доклада.
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Напомним:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство должно усилить свой потенциал для проведения кибератак против вероятных врагов.
- По его словам, британские Национальные киберсилы (National Cyber Force) будут базироваться на севере Англии.
- В ближайшее время будет опубликован обзор по стратегии национальной безопасности, в котором сделан акцент на важности развития кибертехнологий.
- Джонсон подчеркнул, что новый комплексный подход к киберпространству усилит способность защитить британский народ, а также будет способствовать продвижению интересов Лондона во всем мире.