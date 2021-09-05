В Гвинее произошел военный переворот: президент задержан, а правительство – распущено

Альфа Конде в окружении вооруженных мятежников / Фото - Twitter Casus Bellii

В воскресенье, 5 сентября, военные мятежники захватили президента западно-африканской страны Гвинея Альфа Конде. В центре столице Конакри раздаются мощные выстрелы, на улицах у президентского дворца – колонны бронетехники и грузовики с солдатами.

Как пишет Reuters со ссылкой несколько источников, за беспорядками стоит элитное национальное армейское подразделение из-за слухов о возможном аресте его командира Мамади Думбуя.

Позже в Сети появилось видео обращения Думбуйя. Он утверждает, что находится в присутствии президента Конде, и объявляет о закрытии сухопутных и воздушных границ Гвинеи, а также об отмене конституции и роспуске парламента. Сообщено об учреждении комитета согласия и развития, чтобы "управлять страной в интересах суверенного народа Гвинеи".

Высокопоставленный чиновник сказал Reuters, что президент Альфа Конде не пострадал, но не сообщил больше деталей. Местные СМИ опубликовали фотографию, на которой человек, похожий на Конде, вальяжно сидит на диване в окружении вооруженных людей в специальном снаряжении.

Свержение президента Гвинеи

Альфа Конде занимает пост президента Гвинеи с 2010 года, в 2011 году на него было совершено покушение.

В марте прошлого года в Гвинее одобрили поправки к конституции, которые обнулили президентские сроки Конде, что позволили ему в октябре того же года избраться на третий срок. Это привело к протестам в стране, которые были быстро подавлены.

Ранее 5 сентября сообщалось, что в столице Гвинеи Конакри слышна сильная стрельба, вокруг президентского дворца размещены хорошо вооруженные солдаты.

Есть информация, что Думбуя вместе со спецназовцами лично направился к президентскому дворцу, где вступил в бой с солдатами гвардии главы государства.

Ранее Главред уже писал, что на Гаити ночью 7 июня в своей резиденции был убит президент страны Жовенель Моиз. Также была ранена супруга президента. После убийства президента исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил в стране "осадное положение".

53-летний Жовенель Моиз был у власти с февраля 2017 года, после того, как его предшественник Мишель Мартелли ушел в отставку. Моиза обвиняли в коррупции и организации нападений на оппонентов; его пребывание у власти отмечено постоянными антиправительственными протестами.