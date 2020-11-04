В Мичигане Байдену "дорисовали" 138 тысяч голосов

Ошибка привела к тому, что общий счёт Байдена в Мичигане вырос до 2 130 695 – а был показатель 1 992 356.
Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган, заявил менеджер штаба Билл Степьен.
"Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчёт до того, как будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа", — цитирует Степьена APF.
Добавим, что ранее сообщалось о крупной ошибке при подсчете голосов в Мичигане.
У демократа Джо Байдена вдруг появилось очень много голосов, тогда как показатели Дональда Трампа не сдвинулись с места ни на одну цифру.
Чуть позже стало известно о том, что проект Decision Desk HQ, который анализирует результаты выборов, опубликовал количество голосов в округе Шайавасси. Однако допустил опечатку: вместо 15 371 проголосовавшего указал 153 710. Это число превышает даже численность населения округа — там проживает около 70 тыс. человек.
Ошибка привела к тому, что общий счёт Байдена в Мичигане вырос до 2 130 695 – а было 1 992 356. Ошибку уже исправили.
Отметим, в Америке сейчас идет подсчет голосов по итогам президентских выборов, которые состоялись 3 ноября. Согласно последним данным, выигрывает Джо Байден – в его активе 238 голосов выборщиков, у Трампа – 214.
Президентские выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии.
- Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оторвался от своего визави – "республиканца" и действующего президента Дональда Трампа – в Висконсине и Мичигане. Лидирует "демократ" и в Неваде.
- У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.
- Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.