В Мичигане Байдену "дорисовали" 138 тысяч голосов

Байдену в Мичигане "дорисовали" голоса / Фото Reuters

Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчёта голосов в штате Мичиган, заявил менеджер штаба Билл Степьен.

"Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчёт до того, как будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа", — цитирует Степьена APF.

Добавим, что ранее сообщалось о крупной ошибке при подсчете голосов в Мичигане.

У демократа Джо Байдена вдруг появилось очень много голосов, тогда как показатели Дональда Трампа не сдвинулись с места ни на одну цифру.

Чуть позже стало известно о том, что проект Decision Desk HQ, который анализирует результаты выборов, опубликовал количество голосов в округе Шайавасси. Однако допустил опечатку: вместо 15 371 проголосовавшего указал 153 710. Это число превышает даже численность населения округа — там проживает около 70 тыс. человек.

Ошибка привела к тому, что общий счёт Байдена в Мичигане вырос до 2 130 695 – а было 1 992 356. Ошибку уже исправили.

Отметим, в Америке сейчас идет подсчет голосов по итогам президентских выборов, которые состоялись 3 ноября. Согласно последним данным, выигрывает Джо Байден – в его активе 238 голосов выборщиков, у Трампа – 214.

Президентские выборы в США – о чем сообщалось ранее: