В МИД Германии рассказали о причастности Москвы к отравлению Навального

Маас прокомментировал отравление Навального / Reuters

Отравление Алексея Навального прокомментировали в МИД Германии. Глава ведомства Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению оппозиционера, и теперь все зависит от Москвы.

Об этом Маас рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2".

Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.

"Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов", - особо отметил Маас.

Он также подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ".

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