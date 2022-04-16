В немецком правительстве пояснили, почему поставка тяжелого оружия Украине не вовлечет ФРГ в войну

Немецкий танк "Леопард" / Army-news.org

Согласно нынешним нормам международного права поставки тяжелого вооружения от Германии Украине не будут означать вступления ФРГ в войну против России. Об этом сообщает портал Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление немецкого министра юстиции Марко Бушманна.

"Итак, если украинцы реализуют свое законное право на самооборону, поддержка их снабжением оружием не может привести к тому, чтобы стать участником войны", - сказал чиновник.

Причем Бушманн говорит, что высказал не только свою личную точку зрения, но и точку зрения всего правительства ФРГ.

Более того, министр отметил, что ФРГ стала одной из первых стран в мире, которая систематически ищет и расследует доказательства военных преступлений в Украине.

"Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой отдел полиции, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине твердо лежит на президенте России Владимире Путине.

"Это в руках Путина. Он тот, кто без всякой причины начал войну. Теперь он обязан прекратить войну", - сказала Бербок.

По ее словам, Путин сам начал войну против мирного населения.

"Жестокая реальность заключается в том, что сам Путин выбрал вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", - сказала она.

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