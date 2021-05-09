В РФ нашли бывшего главврача больницы, где лежал Навальный - СМИ

Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым / РИА Новости

В Россие нашли живым министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского.

Как сообщают местные СМИ, мужчину на протяжении трех суток не могли найти в Большеуковском районе после того, как он ушел на охоту.

Оказалось, что министр заблудился и не смог вернуться на базу, где остановился.

В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится Мураховский и почему он пропал. Дальнейшая информация по этой ситуации сейчас уточняется.

При этом РИА Новости со ссылкой на правоохранителей РФ сообщают, что Мураховский пока не найден.

О том что чиновник пропал во время охоты в Большеуковском районе, сообщалось накануне.

Местность, в которой исчез Мураховский, труднопроходимая и болотистая, что осложняло его поиски. Сегодня днем был обнаружен квадроцикл, на котором он уехал на охоту.

Александр Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отравление Алексея Навального - о чем ранее сообщал Главред: