В РФ нашли бывшего главврача больницы, где лежал Навальный - СМИ

Министр заблудился в лесу и не смог вернуться обратно.
В Россие нашли живым министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского.
Как сообщают местные СМИ, мужчину на протяжении трех суток не могли найти в Большеуковском районе после того, как он ушел на охоту.
Оказалось, что министр заблудился и не смог вернуться на базу, где остановился.
В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится Мураховский и почему он пропал. Дальнейшая информация по этой ситуации сейчас уточняется.
При этом РИА Новости со ссылкой на правоохранителей РФ сообщают, что Мураховский пока не найден.
О том что чиновник пропал во время охоты в Большеуковском районе, сообщалось накануне.
Местность, в которой исчез Мураховский, труднопроходимая и болотистая, что осложняло его поиски. Сегодня днем был обнаружен квадроцикл, на котором он уехал на охоту.
Александр Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен с отравлением российский оппозиционер Алексей Навальный.
Отравление Алексея Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пожаловался на плохое самочувствие 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске с целью оказания Навальному медицинской помощи. Политик был госпитализирован и впал в кому.
- 22 августа Алексея Навального привезли в немецкую клинику Шарите для прохождения дальнейшего лечения.
- В Германии сделали официальное заявление о том, что политик Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Соответствующий вывод был сделан экспертами трех государств – ФРГ, Франции и Швеции.
- Позже в интервью немецкой прессе Навальный обвинил в причастности к отравлению лично президента РФ Владимира Путина.