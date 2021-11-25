В России из-за аварии на шахте погибло более 50 человек

Во время аварии на шахте погибло более 50 человек / ТАСС

На шахте Листвяжная в Кузбассе (Россия) из-за мощного взрыва метана погибло 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей.

Предположительно, люди погибли еще днем из-за нехватки кислорода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел утром в четверг, 25 ноября.

По факту гибели шахтеров задержаны директор Листвяжной, его заместитель и начальник четвертого участка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Спасательную операцию приостановили до утра из-за высокого уровня газа в шахте.

Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что на шахте им. Скочинского начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.