В России из-за аварии на шахте погибло более 50 человек

На шахте Листвяжная в Кузбассе (Россия) из-за мощного взрыва метана погибло 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей.
На шахте Листвяжная в Кузбассе (Россия) из-за мощного взрыва метана погибло 52 человека - 46 горняков и шесть спасателей.
Предположительно, люди погибли еще днем из-за нехватки кислорода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар произошел утром в четверг, 25 ноября.
По факту гибели шахтеров задержаны директор Листвяжной, его заместитель и начальник четвертого участка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Спасательную операцию приостановили до утра из-за высокого уровня газа в шахте.
Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что на шахте им. Скочинского начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.
Автор: Екатерина Трохимчук