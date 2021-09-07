Оборвался трос клети с горянками: в результате аварии на шахте в "ЛНР" много погибших

В результате аварии на шахте в "ЛНР" погибли 9 человек / УНИАН

В оккупированном Россией районе Луганской области в понедельник, 6 сентября, на шахте Красный партизан произошла авария, в результате которой погибли 9 шахтеров.

Как сообщают ресурсы боевиков, оборвался трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места.

Отмечается, что в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие.

На шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов, специалисты медицины катастроф, медики. Производится деблокировка горняков.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек, уточняет Интерфакс.

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"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", - сообщил источник.

По данным собеседника, в момент обрыва каната в транспортной клети находились 25 человек, но информации о состоянии пострадавших пока нет.

"Информации по остальным находящимся в клети пока нет", - сказал источник в экстренных службах.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в захваченном боевиками "ДНР" Донецке спустя несколько дней после аварии на шахте им. Александра Скочинского нашли тела четырех горняков, которых считали пропавшими без вести.

Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что на шахте им. Скочинского начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.