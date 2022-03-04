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В России массово блокируют сайты украинских СМИ

4 марта 2022, 01:20

Сайты Радио Свобода и Deutsche Welle заблокированы в РФ.

интернет
Интернет / pixabay

В России пытаются скрыть правду от граждан о войне с Украиной и стали блокировать украинские сайты.

Как следует из реестра блокировок, Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты министерства здравоохранения и пограничной службы Украины.

Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в частности:

  • ТСН,
  • Главред,
  • Сегодня,
  • Укринформ,
  • Zaxid,
  • Зеркало недели,
  • Сensor.net,
  • Vesti.ua,
  • Depo.ua,
  • Delo.ua.

Также не работает ВВС, Deutsche Welle , Радио свобода.

Напомним, генпрокуратура России потребовала заблокировать телеканал Дождь и радиостанцию Эхо Москвы. Доступ к сайтам ограничен за публикацию якобы "ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".

Также в Генпрокуратуре считают, что на сайтах данных СМИ якобы размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию.

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