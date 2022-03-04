В России массово блокируют сайты украинских СМИ

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В России пытаются скрыть правду от граждан о войне с Украиной и стали блокировать украинские сайты.

Как следует из реестра блокировок, Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты министерства здравоохранения и пограничной службы Украины.

Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в частности:

ТСН,

Главред,

Сегодня,

Укринформ,

Zaxid,

Зеркало недели,

Сensor.net,

Vesti.ua,

Depo.ua,

Delo.ua.

Также не работает ВВС, Deutsche Welle , Радио свобода.

Напомним, генпрокуратура России потребовала заблокировать телеканал Дождь и радиостанцию Эхо Москвы. Доступ к сайтам ограничен за публикацию якобы "ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".

Также в Генпрокуратуре считают, что на сайтах данных СМИ якобы размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию.

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