В России массово блокируют сайты украинских СМИ

Сайты Радио Свобода и Deutsche Welle заблокированы в РФ.
В России пытаются скрыть правду от граждан о войне с Украиной и стали блокировать украинские сайты.
Как следует из реестра блокировок, Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты министерства здравоохранения и пограничной службы Украины.
Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в частности:
- ТСН,
- Главред,
- Сегодня,
- Укринформ,
- Zaxid,
- Зеркало недели,
- Сensor.net,
- Vesti.ua,
- Depo.ua,
- Delo.ua.
Также не работает ВВС, Deutsche Welle , Радио свобода.
Напомним, генпрокуратура России потребовала заблокировать телеканал Дождь и радиостанцию Эхо Москвы. Доступ к сайтам ограничен за публикацию якобы "ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".
Также в Генпрокуратуре считают, что на сайтах данных СМИ якобы размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию.
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