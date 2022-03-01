За военный провал и правду о войне в Украине: Путинский режим стал блокировать сайты и телеканалы

На сайтах данных СМИ якобы размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию.
Генпрокуратура России потребовала заблокировать телеканал Дождь и радиостанцию Эхо Москвы.
Как сообщают, доступ к сайтам ограничен за публикацию якобы "ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".
Также в Генпрокуратуре считают, что на сайтах данных СМИ якобы размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию.
Кроме того, речь идет о якобы ложной информации "в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".
Между тем, по словам главного редактора Эхо Москвы Алексея Венедиктова, радиостанция не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры. Также он уверен, что редакция не допускала нарушений закона.
Перед этим в РФ отключили новостной сайт Сибири Тайга.инфо, независимый студенческий журнал DOXA, Интернет-агентство новостей "ТВ2. Новости Томска и Сибирь" и ряд других.
С 28 февраля в России заблокированы сайты "Настоящего времени", Крым.Реалии и New Times.
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