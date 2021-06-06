В России начудили с памятником Александру III, который помпезно открыл Путин / kremlin.ru

Авторы памятника императору Александру III, который в Гатчине Ленинградской области накануне открыл лично глава Кремля Владимир Путин, опростоволосились - они сделали неправильный орден. Ошибку в работе скульптора Владимира Бродарского заметили пользователи социальных соцсетей.

Как сообщает Телеграм-канал "Подъем", на памятнике был изображен орден в виде шестилучевой звезды, хотя императорский орден Святого Апостола Андрея Первозванного – это восьмилучевая звезда.

Сам скульптор уже признал ошибку и сообщил, что она была оперативно исправлена.

"Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было всё верно", - высказался автор памятника.

Памятник был изготовлен под патронажем Российского военно-исторического общества.

Ранее в Российской Федерации на торгах продали скандально известный металлический памятник Аленке за сумму в 2,6 миллиона рублей. Он был открыт 18 декабря 2020 года в российской глубинке, городе Нововоронеж по случаю 250-летия села Новая Аленовка.

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