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В России проходят новые протесты, силовики начали задержания

14 февраля 2021, 14:56
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В РФ люди вышли на акцию солидарности с политзаключенными.

В России начались новые акции протеста / Дождь

В России проходят акции солидарности с политзаключенными. Люди пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе в Сахарово, а также Юлию Навальную.

В Москве, по оценкам Дождя, на акцию пришли более 160 женщин и девушек.

Участницы выстроились в цепь на старом Арбате. Многие принесли сердечки из бумаги. Одна из активисток в цепи солидарности пришла с портретом своего убитого сына, она выступает за честные суды, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

Участницы цепи скандируют "Свободу политзаключенным" и "Любовь сильнее страха".

Полиция находилась примерно в 50 м от места действия и не вмешивалась в ход акции, неподалеку стояли автобусы с сотрудниками Росгвардии. Вскоре к месту проведения акции пришли активисты движения SERB, которые попытались спровоцировать участников.

Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой.

Отметим, что акции проходят и в других регионах России. В Казани прошел митинг против репрессий и задержаний, согласованный с властями. На площадь Тысячелетия пришли несколько сотен человек.

/ Ъ-Казань

После митинга силовики начали задержания его участников.

Протесты в России:

  • 31 января полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше пяти тысяч человек.
  • Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
  • Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
  • Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.
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