В России проходят новые протесты, силовики начали задержания

В РФ люди вышли на акцию солидарности с политзаключенными.
В России проходят акции солидарности с политзаключенными. Люди пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе в Сахарово, а также Юлию Навальную.
В Москве, по оценкам Дождя, на акцию пришли более 160 женщин и девушек.
Участницы выстроились в цепь на старом Арбате. Многие принесли сердечки из бумаги. Одна из активисток в цепи солидарности пришла с портретом своего убитого сына, она выступает за честные суды, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.
Участницы цепи скандируют "Свободу политзаключенным" и "Любовь сильнее страха".
Полиция находилась примерно в 50 м от места действия и не вмешивалась в ход акции, неподалеку стояли автобусы с сотрудниками Росгвардии. Вскоре к месту проведения акции пришли активисты движения SERB, которые попытались спровоцировать участников.
Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой.
Отметим, что акции проходят и в других регионах России. В Казани прошел митинг против репрессий и задержаний, согласованный с властями. На площадь Тысячелетия пришли несколько сотен человек.
После митинга силовики начали задержания его участников.
Протесты в России:
- 31 января полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше пяти тысяч человек.
- Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
- Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
- Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.