В России проходят новые протесты, силовики начали задержания

В России начались новые акции протеста / Дождь

В России проходят акции солидарности с политзаключенными. Люди пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе в Сахарово, а также Юлию Навальную.

В Москве, по оценкам Дождя, на акцию пришли более 160 женщин и девушек.

Участницы выстроились в цепь на старом Арбате. Многие принесли сердечки из бумаги. Одна из активисток в цепи солидарности пришла с портретом своего убитого сына, она выступает за честные суды, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE.

Участницы цепи скандируют "Свободу политзаключенным" и "Любовь сильнее страха".

Полиция находилась примерно в 50 м от места действия и не вмешивалась в ход акции, неподалеку стояли автобусы с сотрудниками Росгвардии. Вскоре к месту проведения акции пришли активисты движения SERB, которые попытались спровоцировать участников.

Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой.

Отметим, что акции проходят и в других регионах России. В Казани прошел митинг против репрессий и задержаний, согласованный с властями. На площадь Тысячелетия пришли несколько сотен человек.

/ Ъ-Казань

После митинга силовики начали задержания его участников.

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