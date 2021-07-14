В России женщина возмутилась тем, что коту нужно покупать билет на рейс, и оставила его в аэропорту

Брошенный / Telegram

В России женщина выбросила кота прямо в аэропорту потому, что не захотела покупать ему билет на самолет.

В итоге испуганное животное осталось без своей хозяйки и теперь ему ищут новых владельцев.

Как сообщил Telegram-канал Baza, женщина планировала улететь из Екатеринбурга в Москву со своим котом. Однако в аэропорту ей сообщили, что для животного тоже нужен билет Тратить деньги на перевозку своего питомца россиянка не стала и выбросила его, сказав, что животное заберут некие сопровождающие. А сама улетела в Москву.

Испуганный кот бегал вокруг аэропорта в течение нескольких часов. Его поймали сотрудники аэропорта и назвали в честь аэропорта - "Кольцов".

Зоозащитники осмотрели животное и диагностировали у него сильнейший стресс. Брошенный кот теперь боится любого звука.

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Владелец приюта, куда в итоге попал Кольцов, собирается написать заявление в полицию на бессердечную пассажирку.

Читайте такжеВ Ровенской области кот уснул на лице малыша и задушил егоНапомним, в Каменец-Подольском полиция нашла в Instagram видео, на котором запечатлены издевательства над котом. По предварительным сведениям, после пыток кот не выжил.

В пытках над животным подозревают сотрудника роты конвойной службы, которая подчиняется Главному управлению Нацполиции в Хмельницкой области.