В Юпитер врезался неизвестный объект: в Сети появилось зрелищное видео столкновения

Зафиксированное событие длилось всего две секунды.
В Сети появилось потрясающее видео с момента столкновения неизвестного объекта с планетой Юпитер. По данным Earth Sky, столкновение произошло еще 13 сентября, однако мир увидел эти кадры только в субботу, 18 сентября.
Наблюдатели предполагали вероятность столкновения и следили за Юпитером в тот день.
Отмечается, что по поверхности планеты проходила тень ее спутника Ио. Это говорило о том, что может случиться удар.
Затем наблюдения внезапно прервала яркая вспышка, которую чудом удалось запечатлеть сразу нескольким астрофотографам.
А вот поделился этим уникальным зрелищем немецкий астроном Харальд Палеске.
"Меня удивила яркая вспышка света. Это могло быть только ударом", - сказал ученый.
По его подсчетам, зафиксированное событие длилось всего две секунды.
Напомним, недавно Илон Маск рассказал о том, как проходит первый в истории мира туристический полет в космос и поделился снимками, запечатленными во Вселенной.