В Юпитер врезался неизвестный объект: в Сети появилось зрелищное видео столкновения

Юпитер во время столкновения / Скриншот

В Сети появилось потрясающее видео с момента столкновения неизвестного объекта с планетой Юпитер. По данным Earth Sky, столкновение произошло еще 13 сентября, однако мир увидел эти кадры только в субботу, 18 сентября.

Наблюдатели предполагали вероятность столкновения и следили за Юпитером в тот день.

Отмечается, что по поверхности планеты проходила тень ее спутника Ио. Это говорило о том, что может случиться удар.

Затем наблюдения внезапно прервала яркая вспышка, которую чудом удалось запечатлеть сразу нескольким астрофотографам.

А вот поделился этим уникальным зрелищем немецкий астроном Харальд Палеске.

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"Меня удивила яркая вспышка света. Это могло быть только ударом", - сказал ученый.

По его подсчетам, зафиксированное событие длилось всего две секунды.

Напомним, недавно Илон Маск рассказал о том, как проходит первый в истории мира туристический полет в космос и поделился снимками, запечатленными во Вселенной.