В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

Во власти РФ много поклонников Гитлера / Коллажа УНИАН, regnum.ru

В России при власти находится много людей, которые поддерживают идеологию немецкого диктатора Адольфа Гитлера. То, что происходит сейчас в РФ, полностью напоминает события 30-х годов в Германии. Об этом рассказал российский социолог Григорий Юдин в интервью Екатерине Гордеевой.

По его мнению, люди, распространяющие по всей стране свастики, делают это осознанно.

"Те, кто распространяет это все (свастики - Главред) по всей стране, они точно знают, что это такое. Нет никакого процента вероятности, что это случайность. Когда мне несколько месяцев назад знакомый рассказал, что из его контактов с людьми во властных структурах много поклонников Гитлера, я не поверил. Теперь я верю. Трудно в это поверить, но это совершенно точно", - сказал Григорий Юдин.

Социолог называет это "диверсией против страны". Также он рассказал об ужасной пропаганде, которая уже перешла на новый уровень. Власти пытаются "подмять" под себя людей везде - в университетах, школах, детсадах.

"Это то, к чему их требуют присоединиться. Они заполняют тесты, чтобы понять, что содержание твоего сознания, твои взгляды на историю они совпадают со взглядами на историю окружающих тебя и с тем взглядом, которое предлагает государство, с тем взглядом, которое предлагает лидер. Государство = лидер = народ", - добавил Григорий Юдин.

Он отметил, что Россия находится на пороге опасного исторического момента, но переход еще не произошел. Юдин ориентировался на концерт в Лужниках, куда заставили прийти десятки тысяч бюджетников. Если бы они пришли туда по собственному желанию, с целью поддержать идеологию Путина, это стало бы показателем перехода в этот "опасный период".

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В чем сходство рашизма и фашизма

Историк и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что президент РФ Владимир Путин полностью копирует идеологию Гитлера.

Несмотря на то, что Путин позиционирует себя как главного антинациста, он прибегает к преступлениям геноцида. Такие преступления Вятрович считает нацисткой практикой. В те времена Германия утверждала, что евреи должны быть уничтожены, точно также делает Россия. Даже концерт в Лужниках является аналогией того, что делал Гитлер.

Однако Вятрович утверждает, что рашизм нужно рассматривать отдельно, ведь в нем комбинируется и нацизм, и фашизм, и коммунизм.

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