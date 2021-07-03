УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви

3 июля 2021, 09:06

Канадское правительство уже извинилось за страшные находки и призвало к официальным извинениям Папу Римского.

Канаду охватил гнев, в стране массово поджигают церкви / Reuters

В Канаде после обнаружения более 1,1 тысячи безымянных могил на территории трех бывших школ для детей коренных народов разгневанные граждане начали поджигать церкви. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который является сторонником католицизма, осудил эти действия. При этом он отметил, что понимает гнев многих людей на федеральное правительство и католические церкви.

"Это реально, и это вполне понятно, учитывая позорную историю, о которой мы все больше узнаем. Я не могу не думать, что сожжение церквей на самом деле лишает людей в горе или печали, которые нуждаются в исцелении, мест, где они могут грустить, думать и искать поддержки", - сказал Трюдо, его цитирует The Associated Press.

Канадское правительство уже извинилось за находки и призвало к официальным извинениям Папу Римского.

Между тем премьер провинции Манитоба Брайан Паллистер назвал вандализм "серьезной неудачей для тех, кто стремится к настоящему примирению".

"Те, кто совершает акты насилия, будут активно преследоваться в судах. Все лидеры в Манитобе должны решительно осудить акты насилия и вандализма, и одновременно мы должны объединиться для значимого продвижения к примирению", — высказался он.

Реклама

Школы-интернаты для ассимиляции коренных народов в Канаде

В XIX и XX веках в Канаде действовали школы-интернаты. Туда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов. С 1863 по 1998 год через такие заведения прошли более 150 тысяч детей, которых забирали из их собственных семей.

Воспитанникам интернатов часто запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Часто в таких школах дети подвергались жестокому обращению и насилию.

Специальная Комиссия по правде и примирению, созданная в 2008 году, обнаружила, что многие дети, прошедшие через интернаты для коренных народов, так и не вернулись в свои родные общины.

В докладе комиссии, опубликованном в 2015 году, такая политика была названа культурным геноцидом. В 2008 году канадское правительство официально извинилось за эту систему.

школа-интернат новости Канады
Сейчас вы просматриваете новость «Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом Довбика в ворота шведовСтало известно, что сказал Шевченко перед победным голом Довбика в ворота шведов "Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у васНазваны 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерстваПутин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства Повысили, но не всем: Рада проголосовала за повышение пенсий украинцамПовысили, но не всем: Рада проголосовала за повышение пенсий украинцам

Последние новости

09:06

Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви

08:29

Вывезут, скупят и отгребут, или Сказки любителей шоколада по поводу земельной реформы мнение

08:12

В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer Видео

07:45

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

07:36

Путин поплакался в жилетку Макрона из-за Украины Видео

Реклама
07:10

"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко Видео

07:01

"Как горячо": Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике

06:30

Почему Путин не торопится встречаться с Зеленским мнение

06:02

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и выборы на Донбассе: в России раскрыли планы Путина по Украине Видео

05:02

Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

04:22

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

03:50

"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

03:02

Каким способом можно одолеть сильные головные боли - ответ экспертов Видео

02:16

Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

02:06

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

01:37

Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

00:51

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Видео

00:32

В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

Реклама
00:11

Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день

00:09

Врачи рассказали, какие средства категорически нельзя использовать при укусах насекомых Видео

02 июля, пятница
23:47

В Украину идет резкое и очень опасное похолодание Видео

23:15

Симптомы рака: профессор предупреждает о двух самых серьезных симптомах, указывающих на ваш риск Видео

22:59

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

22:40

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны Видео

22:39

Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Видео

22:35

Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

22:06

Мангал: ученые рассказали, какие смертельные риски у приготовленной там еды Видео

21:00

Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

20:59

За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

20:58

"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

20:57

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы Видео

20:37

Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком Видео

20:34

Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат Видео

20:07

Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина Видео

19:58

Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

19:45

Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020 Видео

19:34

Неплохо зарабатывал: киевлянина поймали на торговле видео с камер наблюдения

19:12

Андрей Богдан показал свою новую девушку - в Сети нашли ее Instagram

Реклама
19:00

Линчуем, сегодня мы с тобой линчуем: рецензия на фильм Судная ночь навсегда Видео

18:53

Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов Видео

18:38

Беларусь полностью закрывает границу с Украиной Видео

18:35

Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта Видео

18:31

Владимир Остапчук обвинил бывшую жену в сокрытии детей - Елена Войченко ответила

18:15

В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике

17:54

В приложении Google на iOS нашли секретную игру: как её включить Видео

17:32

Когда нельзя стричь волосы: три важных предупреждения Видео

17:29

Ретроавтомобили испытали Дорогу Единства М-30, восстановленную в ходе "Большой стройки"

17:27

Вакцины Pfizer і AstraZeneca защищают от штамма Дельта, но не так эффективно - МОЗ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять