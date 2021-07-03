Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви

Канаду охватил гнев, в стране массово поджигают церкви / Reuters

В Канаде после обнаружения более 1,1 тысячи безымянных могил на территории трех бывших школ для детей коренных народов разгневанные граждане начали поджигать церкви. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который является сторонником католицизма, осудил эти действия. При этом он отметил, что понимает гнев многих людей на федеральное правительство и католические церкви.

"Это реально, и это вполне понятно, учитывая позорную историю, о которой мы все больше узнаем. Я не могу не думать, что сожжение церквей на самом деле лишает людей в горе или печали, которые нуждаются в исцелении, мест, где они могут грустить, думать и искать поддержки", - сказал Трюдо, его цитирует The Associated Press.

Канадское правительство уже извинилось за находки и призвало к официальным извинениям Папу Римского.

Между тем премьер провинции Манитоба Брайан Паллистер назвал вандализм "серьезной неудачей для тех, кто стремится к настоящему примирению".

"Те, кто совершает акты насилия, будут активно преследоваться в судах. Все лидеры в Манитобе должны решительно осудить акты насилия и вандализма, и одновременно мы должны объединиться для значимого продвижения к примирению", — высказался он.

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Школы-интернаты для ассимиляции коренных народов в Канаде

В XIX и XX веках в Канаде действовали школы-интернаты. Туда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов. С 1863 по 1998 год через такие заведения прошли более 150 тысяч детей, которых забирали из их собственных семей.

Воспитанникам интернатов часто запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Часто в таких школах дети подвергались жестокому обращению и насилию.

Специальная Комиссия по правде и примирению, созданная в 2008 году, обнаружила, что многие дети, прошедшие через интернаты для коренных народов, так и не вернулись в свои родные общины.

В докладе комиссии, опубликованном в 2015 году, такая политика была названа культурным геноцидом. В 2008 году канадское правительство официально извинилось за эту систему.