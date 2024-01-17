Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армии

По мнению экспертов, новый закон создает риски, из-за которых данные украинских военнослужащих в странах НАТО впоследствии могут оказаться в руках России.

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По мнению экспертов, новый закон создает риски, из-за которых данные украинских военнослужащих в странах НАТО впоследствии могут оказаться в руках России / Главред

16 января Верховная Рада в целом приняла законопроект №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения". Главред узнал, какие преимущества и недостатки содержит этот закон, и чего ждать украинцам от его реализации на практике.

Облачные ресурсы и оформление УБД онлайн: что в законе 10062

Как отмечали в Минобороны накануне голосования в парламенте, документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

"Законопроект является критически важным для обороноспособности Украины. Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также наконец переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат", – отметили в ведомстве, объясняя необходимость принятия проекта.

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Стоит отметить, что окончательный проект закона еще не опубликован, но согласно пояснительной записке проекта закона ко второму чтению, де-факто проект касается трех основных направлений.

Первый - возможность усиления киберзащиты и предоставления Украине права размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Документом запрещается обработка информации, составляющей государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и / или центров обработки данных, размещенных за границей или на временно оккупированной территории Украины, или принадлежащих государству, признанному Верховной Радой Украины государством - агрессором или государством-оккупантом, или принадлежащих субъектам, в отношении которых принято решение о применении санкций в Украине.

При этом на время действия военного положения запреты не распространяются на обработку информации с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за рубежом, в информационных, информационно - коммуникационных, электронных коммуникационных системах, владельцем (держателем, разработчиком) которых является Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования. Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории стран НАТО на основании совместного решения министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным сообщением Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Как уточняют в Минобороны, благодаря этому планируют:

высвободить те средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов, чтобы иметь возможность прикрыть другие объекты военной и гражданской инфраструктуры;

расширить и ускорить доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам, а также ускорить разработку и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для ВСУ;

усилить защиту данных от кибератак России.

Второй аспект предусматривает изменения в закон "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов". Документом вводится возможность создания и использования цифрового военного-учетного документа (сертификата). Также уточняется перечень данных, которые будут внесены в Реестр "Оберег". А именно:

личные данные (Ф. И. О., дата рождения, пол, семейное положение, место жительства и пребывания);

номера средств связи и адреса электронной почты;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях - с согласия военнослужащего;

данные внутреннего и загранпаспорта;

данные об образовании и состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), а также об отсрочке от мобилизации;

содержание протокола и постановления о неявке по повестке;

сведения о судимости и привлечении к уголовной ответственности;

сведения о месте работы;

сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление)";

данные о праве управления транспортными средствами, владения оружием и тому подобное.

Все эти данные в реестр должны предоставлять из баз данных государственных органов, что не потребует разрешения на обработку персональных данных. Посмотреть их можно будет в электронном кабинете на отдельно созданном для этого ресурсе – Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

Третий аспект - упрощение получения статуса участника боевых действий (УБД). Согласно документу, информация о людях, имеющих право на получение статуса УБД, будет храниться в отдельной части реестра. Военнослужащий лично или его родственники смогут подать необходимые документы онлайн.

Военный будет приобретать статус УБД автоматически, после формирования выписки из реестра с уникальным электронным идентификатором (например, QR-код, штрих-код, цифровой код). Основанием для получения статуса УБД будет боевой приказ командира о направлении в район проведения военных действий для выполнения боевых задач, который должен быть подан не позднее 3 дней.

Также можно будет онлайн установить статус человека с инвалидностью из-за войны.

"Оберег" будет знать почти все

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, закон внедрят в установленные сроки для ускорения сбора, обработки и использования военных данных. "Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом", – добавил Умеров.

Однако и депутаты, и эксперты видят в документе ряд существенных недостатков.

С одной стороны, как пояснил главный эксперт антикоррупционной организации StateWatch Александр Леменов, цифровизация взаимодействия подразделений повысит эффективность военных возможностей.

"Речь даже не о крайне важных деталях, как то внедрение системы SAP, что расшифровывается как System Analysis Program Development. Планирование, закупка, поставка по воинским частям. Это как в отношении летальных, так и нелетальных закупок", – отметил Леменов на своей Фейсбук-странице.

С другой стороны, больше всего критике подвергся вопрос передачи данных с грифом секретности в третьи страны. Фактически, как отмечала народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая, законом снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за рубежом служебной информации из государственных и единых реестров.

И это параллельно создает риски, из-за которых данные украинских военнослужащих в странах НАТО впоследствии могут оказаться в руках России. В подтверждение этого тезиса, в частности, играет факт серьезной утечки данных Пентагона в 2023 году, во время которого были обнародованы планы США и НАТО по усилению Украины.

"Нельзя размещать тайную и вполне тайную информацию на серверах за рубежом! Тем более системы боевого управления во время войны! Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно!", – убежден народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Опыт стран, являющихся союзниками в рамках НАТО, показывает, что обмен тайной информацией целесообразен в случае общих национальных интересов этих стран, или Альянса. Однако, зачем Украине располагать в странах НАТО базы данных с тайной информацией, которая никоим образом этих стран не касается? Авторам правок к этому законопроекту стоит вспомнить, что разведывательная информация собирается не только по отношению к врагам, но и по отношению к союзникам", – соглашается народный депутат и коллега по фракции Соломия Бобровская.

Подтверждает мнение нардепов и экс-заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора. По его мнению, риск для тайной информации, которые могут возникнуть в части использования облаков в странах НАТО, вполне реален.

"Не знаю, почему вместо более конкретных формулировок туда включили все страны НАТО, в том числе те, которые демонстрируют по отношению к Украине недружественное отношение, или те, которые территориально намного ближе к рф, чем столица Украины. Так же не знаю, каким образом использование облаков и дата-центров приблизит ИТ-инфраструктуру ВСУ к стандартам НАТО... иностранные разведки, какими бы дружественными они к нам ни были, всегда будут иметь доступ к данным в этих облаках. Не хочу быть Нострадамусом, но мне представляется, что и доступ ГУ ГШ ВС РФ к этим данным – лишь вопрос времени", – написал Жора в Facebook. И отметил, что на протяжении длительного времени киберзащита в военных системах Украины была далеко не на первом месте.

Вместе с облачным обменом данными, не меньше дискуссий вызвал и вопрос функционирования Реестра "Оберег". В частности, народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз отметила, что Реестр даже после принятия закона будет сложно запустить.

"Реестр военнообязанных может не запуститься никогда, поскольку закон не регулирует все вопросы, определенные статьей 26 Закона "О публичных электронных реестрах". Не определено в законе, кто имеет право вносить сведения. Кроме того, реестр будет формироваться за счет чрезвычайно широкого круга сведений из других баз данных по всем украинцам до 60 лет. Однако, в отличие от других реестров, здесь согласие владельца персональных данных не будут брать вообще, что противоречит статье 16 Закона "О защите персональных данных", что может привести к искам против держателя реестра", – уточнила депутат в соцсетях.

Неоднозначная ситуация и с получением УБД. Как рассказал в комментарии Главреду член Комиссии по оценке коррупционных рисков в ПФУ Борис Ткачук, законом закладывают коррупциогенную норму, а именно создание отдельного органа, который будет устанавливать статус лица с инвалидностью вследствие войны. "В случае наступления инвалидности вследствие войны ее установление не требует, поскольку удостоверение УБД является документом, подтверждающим статус ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников или защитниц Украины, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации", – отметил Ткачук.

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