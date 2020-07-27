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Империя добра наносит удар: почему США побили все горшки с Китаем и при чем тут Россия

Новой стратегией Вашингтона может стать замирение с Кремлем для совместного подавления Поднебесной, которая теперь рассматривается как главная угроза Pax Americana.

Андрей Софин

журналист

27 июля 2020, 14:00
Закрытое китайское консульство в городе Хьюстон, штат Техас
Закрытое китайское консульство в городе Хьюстон, штат Техас / GettyImges

Американо-китайские отношения стремительно ухудшаются, причем, когда кажется, нижней точки взаимной неприязни две сверхдержавы достигли, следует новый виток обострения, который еще сильнее отдаляет стороны от возможности компромисса.

Прежде конфронтация удерживалась в рамках торговых отношений и торговых санкций, а также политических заявлений, которые, при всей их остроте, принципиально не влияли на диалог. Однако теперь конфликт вышел на новый уровень – от экономических войн стороны перешли к войнам дипломатическим.

Последним эпизодом стало закрытие американского генконсульства в Чэнду по требованию китайской стороны – об этом шаге МИД КНР сообщило в прошлую пятницу, а в понедельник, 27 июля, американские дипломаты на нескольких грузовиках с вещами покинули здание консульства, после чего китайские власти вошли в здание диппредставительства и спустили флаг США.

Большая стирка

Закрытие сопровождалось символическим "очищением", вполне тянущим на оскорбление - после того, как американцы уехали, первыми в здание зашли дезинфекторы, "смывая грязь", оставленную "лаоваями". Всё это показывалось в прямом эфире государственным телеканалом CCTV.

Новая реальность

Закрытие этого консульства достаточно символично - широкую известность оно получило в феврале 2012 года, когда Ван Лицзюнь, бывший начальник полиции и вице-мэр Чунцина, отправился туда с прошением о политическом убежище.

Но прежде всего это одно из старейших консульств США на материковой части Китая (теперь их осталось четыре - в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также генконсульства в Гонконге и Макао). Оно было открыто в 1985 году и имело для Белого дома, учитывая его интерес к Тибету, стратегическое значение. Представительство охватывало юго-западный регион КНР, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район и Чунцин. Не случайно после обострения США пытались сманеврировать и предложили вместо Чэнду добровольное закрытие консульства в Ухане. Вместе с Гуанчжоу офис в Чэнду был основным "центром притяжения" довольно многочисленных (в том числе из Компартии) китайских сил, лояльных Америке.

Американские эксперты отмечают, что это беспрецедентный шаг в истории американо-китайских отношений. Они указывают, что даже Россия, с которой у Вашингтона практически не осталось взаимопонимания и точек соприкосновения, не отвечала зеркальными мерами, когда в США закрыли два диппредставительства в 2017 году.

"Гнездо шпионов"

Начало конфронтации было положено Госдепартаментом США, который потребовал от Пекина закрыть свое консульство в Хьюстоне.

Американские власти посчитали, что китайские дипломаты, пользуясь неприкосновенностью, вели шпионаж за энергетическими, медицинскими (системы A&M, онкологический центр им. Андерсона) и аэрокосмическими компаниями штата Техас.

Обвинение само по себе звучало странно: дипломатические миссии любой страны в любой стране занимаются именно шпионажем, это "секрет Полишинеля" и стандарт, с которым никто не боролся как с неизбежным злом. Однако китайский фактор при Трампе стал одним из базисов американской предвыборной гонки (как российский фактор на предыдущих выборах) и начал жить своей жизнью - определять американскую внешнюю политику для получения большего веса в американской внутренней политике. Реакция КНР на ультиматум по Читайте такжеМир содрогнется, если Китай победит США в схватке сверхдержавХьюстону эту связь только укрепила - дипломаты объявили, что не подчинятся требованиям американских властей и продолжат свою работу. Представители китайского консульства сделали жесткое заявление о "злобной клевете", сводящееся к тому, что требования Вашингтона идут вразрез с международными соглашениями, регулирующими дипломатические отношения, в частности, с Венской конвенцией, а также консульским договором между Китаем и США, и что консульство не собирается закрываться. В переводе с дипломатического это звучало почти как "идите в задницу, вы нам не указ".

Дипломатический отлуп от КНР создал настоящую юридическую коллизию: никогда ранее в истории США иностранные дипломаты не отвечали так резко, при этом каких-либо нейтральных мер в их отношении, которые бы не понизили и без того ставшие хрупкими связи, применить было нельзя. Но сама суть послания американскими властями была интерпретирована правильно: уже спустя несколько часов после заявления главы консульства Цай Вэя госсекретарь Майк Помпео выступил с агрессивной речью, в которой осудил правительство Китая и оправдал закрытие консульства, назвав его "центром шпионажа и кражи [интеллектуальной собственности]". В ответ официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай имеет "реальные доказательства шпионажа США в глобальных масштабах".

Вскоре план Белого дома утёк в СМИ: федеральные агенты возьмут здание штурмом, арестуют сотрудников и депортируют их, а чтобы не нарушать международные конвенции, перед этим США отзовет китайским работникам визы.

Закрытие американского консульства в Китае прошло мирно
Закрытие американского консульства в Китае прошло мирно

В итоге США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне, а параллельно объявили в розыск двух китайских хакеров. Сразу после этого сотрудники консульства в ожидании штурма начали спешно жечь во дворе накопившиеся за 40 лет документы – дым шел несколько суток, при этом пожарных на территорию не пускали. Одновременно представители обеих сверхдержав продолжали выпады. В КНР назвали требования "очень высокомерными и необоснованными", пообещав паритетный ответ, сенатор Марко Рубио назвал китайский офис "центральным узлом обширной сети шпионских и коммунистических операций Коммунистической партии в Штатах". Спустя три дня после ультиматума США, агенты ФБР, Департамента внутренней безопасности и Госдепартамента взяли штурмом здание консульства и целый день проводили там обыск.

Коалиция Империи добра

Майк Помпео, выступая в библиотеке Никсона (президента, с которого началась всеобъемлюще сотрудничество Вашингтона и Пекина), заявил об окончании старой парадигмы "слепой кооперации", но показательным в его речи стал открытый призыв создать "антикитайскую коалицию" и уточнение, что в неё должна вступить Россия.

Читайте такжеТрамп решил подмять мир под себяЭто не первое такое предложение из США – ранее присоединиться Москве предлагали аналитики и несколько сенаторов - но первое, озвученное на столь высоком уровне. Смену парадигмы подчеркнула свежая статья в Financial Times: в ней указывается, что Россия потеряла статус главной угрозы США с технологической и военной точек зрения, и эту роль теперь играет Китай.

Как отмечает FT, Пекин и Москва значительно укрепляют сотрудничество после ряда западных санкций, но эта связь не так прочна, как может показаться, и США могут использовать трещины в этих отношениях, чтобы склонить Кремль к пересмотру своей текущей политики. Экс-чиновник Пентагона Элбридж Колби, работавший над стратегией национальной обороны США, заявил, что политикой Белого дома "должно стать обеспечение большего пространства между Китаем и Россией". Также он добавил, что США должны сократить число раздражителей в отношениях с Москвой.

"Настоящий конфликт впереди"

Китаист Николай Вавилов, считает, что стратегия Трампа по обострению отношений с Китаем будет действовать и дальше, и усиливаться перед президентскими выборами не только в плане риторики.

"Нужно обратить внимание на картину беспрецедентного ухудшения американо-китайских отношений и скорость их ухудшения всё растет. А у нас еще три месяца перед президентской гонкой, и, следовательно, стоит ожидать качественно новых, более глубоких проблем. К этому следует добавить, что республиканцы традиционно негативно относятся к развития отношений с Китаем. Именно им принадлежит стратегия сдерживания, и, возможно, они сейчас рассматривают варианты между сдерживанием и прямым конфликтом", - говорит эксперт.

Читайте такжеВ противостоянии с США Китай обречен на разгромЕго слова косвенно подтверждает сам Трамп, уточняющий, что может не ограничиться закрытием Хьюстона. "Можем ли мы закрыть ещё китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге а Белом доме.

"Это крайняя мера, которая свидетельствует о том, что кризис между двумя странами нельзя разрешить путем переговоров. Очевидно, что обе стороны продолжат повышать ставки. Не исключаю, что, в крайнем случае, каждая из сторон может оставить в стране вместо посла поверенного в делах", - говорит Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Он отмечает, что агрессивные войны в экономической плоскости будут продолжены:

"США могут ввести дополнительные санкции, принять законы по нарушению прав и свобод в Китае. Симметричный ответ Пекина ударит по компаниям, работающим в особых экономических зонах. В результате это приведет к сокращению товарооборота между странами, снижению деловой активности и политических контактов между странами"

Последний конфликт – только один из кирпичей в этой конструкции: помимо регулярных обменов экономическими ударами, возникает всё больше политических трений и обвинений. Вашингтон впервые ввел санкции против 25 членов китайского политбюро, вынашивает идею запрета обучения китайских студентов в своих университетах, обвиняет Пекин в притеснении уйгуров, критикует его морские инициативы и хочет выбить компенсацию за Covid-19. В прошлый вторник Минюст обвинил двух китайских хакеров в работе на правительство КНР и попытках кражи данных, в том числе об исследованиях коронавируса, у компаний в 11 западных странах.

Практические шаги по обрывам связей с Китаем делают не только американские власти, но и бизнес: так, Apple переносит производства iPhone 11, самой продаваемой своей модели, из Китая в Индию. Другие компании также спешно выводят свои мощности из Поднебесной, рассматривая в качестве запасного плацдарма Индию, Вьетнам и Россию.

Новая угроза

Последние 150 лет искавшая с кем бы подраться империя наконец нашла себе достойного соперника.

Наконец, 26 мая на сайте Белого дома был опубликован документ "Стратегический подход Соединенных Штатов к Китайской Народной Республике". В преамбуле говорится, что США "переосмыслили провальную политику последних двух десятилетий", которая основывалась на том, что включение Китая в международные институты и глобальную торговлю "превратит его в добросовестного игрока и надежного партнера". В самом же документе чеканными формулировками проговорено, что после 40 лет дипломатических отношений и сотрудничества Вашингтон окончательно утратил надежду, что Китай когда-либо станет демократической страной с рыночной экономикой. И, следовательно, он превращается из партнера в угрозу – американской безопасности, американской экономике и американским ценностям. И отныне будет рассматриваться исключительно как угроза.

Реакция Пекина вряд ли заставит долго ждать.

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