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Отопительный сезон легким не будет: к чему готовиться украинцам

Олег Громов

журналист

30 августа 2022, 06:00

Проблем с газом и электроэнергией не должно быть. Однако по отоплению домов, особенно в многоквартирных домах, вопрос будет стоять очень остро.

Отопительный сезон легким не будет: к чему готовиться украинцам
Как Украина будет проходить отопительный сезон-2022 / УНИАН

Совсем скоро осень полноценно вступит в свои права и начнутся холода. Нынешний "военный отопительный сезон" будет непростым, ведь россияне делают все, чтобы он в Украине был сорван: обещают Европе, откуда мы импортируем газ, проблемы с поставкой голубого топлива, угрожают уничтожением котельных и другой коммунальной инфраструктуры и тому подобное.

Уже сегодня мы слышим о том, что в разных регионах Украины (и не обязательно прифронтовых) будут отключения от подачи отопления, горячей воды и даже электроэнергии.

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Главред пытался проанализировать, чего ожидать обычным украинцам в отопительном сезоне 2022-23, и как себя обезопасить от замерзания, отсутствия электричества и пережить холодную зиму.

Что будет с газом и электричеством

Заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова отмечает, на сегодня можно выделить четыре типа проблем, с которыми столкнутся украинцы и государство с наступлением отопительного сезона.

Да, во-первых, по ее мнению, это недостаточность запасов газа. Так, по разным подсчетам, у нас хоть и есть уже около 12,5 млрд кубометров газа в хранилищах, однако необходимо, чтобы эта цифра составляла хотя бы 19 млрд кубометров.

"Несмотря на то, что закачка газа продолжается, никто не дает очень оптимистичных прогнозов относительно достижения к началу отопительного сезона отметки 19 млрд кубометров. Во-вторых, это поражение объектов критической инфраструктуры энергетической сферы. Так, по состоянию на 11 августа поражено 327 таких объектов в сфере теплоснабжения. Повреждено 304 котельные (12 разрушено), 10 ТЭЦ (4 разрушено) и одна ТЭС. В-третьих, мы имеем значительные риски поражения инфраструктуры отрасли уже после начала отопительного сезона и по железной дороге при перевозке угля. Ну, и в-четвертых, риск вывода из строя Запорожской АЭС", - отмечает Виктория Тютюнникова.

В то же время эксперт отмечает, что последний фактор не является очень рискованным, ведь потребление электроэнергии в Украине в течение ведения боевых действий значительно сократилось.

В этом ее поддерживает экономический и политический эксперт Алексей Кущ, который отмечает, что жесткой нехватки электроэнергии в даже самых форс-мажорных случаях в Украине не будет.

"Перед самым началом широкомасштабной войны Украина отсоединилась от единой энергосистемы россии и беларуси и присоединилась к европейской энергетической системе. Действительно, потребление электричества в нашем государстве сильно упало. Наша система сейчас является профицитной-вырабатываем больше электроэнергии, чем потребляем. Единственные риски – это прямое попадание вражеских ракет или снарядов по трансформаторных подстанциях. Но эти повреждения можно быстро отремонтировать", - отмечает он.

На днях заместитель председателя правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский констатировал – даже 11 млрд кубометров газа вполне хватит для отопительного сезона. При этом могут быть проблемы с давлением газа во время транспортировки его по трубопроводам нашей страны. Понятно, что для поддержания такого давления необходимо больше газа: так называемый технический газ.

Однако Алексей Кущ отмечает, что дефицит газа в Украине в отопительный сезон все же будет. Он даже приводит конкретную цифру – 2 млрд кубометров. Конечно, это не так много, и мы бы спокойно могли его закупить у наших европейских поставщиков. Здесь для Украины вопрос только в деньгах. Так, при нынешних космических ценах на "голубое" топливо, нам придется выложить до 6 млрд долларов на дополнительную его закупку, возможно уже и с началом отопительного сезона. Поэтому надо быть готовыми заплатить такую большую сумму.

В то же время, Алексей Кущ уверен, что с этим проблем не будет. Даже если Европа не будет иметь дополнительного газа для Украины, то его успешно предоставят американцы. Дело в том, что в пакет ленд-лиза от США входит также поставка 1 млрд кубометров сжиженного американского газа. Украина просто заберет этот объем из газопроводов, поставляющих газ европейцам, а они, в свою очередь заберут 1 млрд кубометров американского сжиженного газа в специальном терминале, который находится в Польше.

Не следует также бояться, что будет повреждена или разрушена украинская газотранспортная система: русские, как мы видели все эти месяцы войны, тщательно избегают попаданий снарядами в нее. Так будет продолжаться и дальше.

Угля накоплено достаточно, Украина его активно сама добывает

Сейчас накоплено уже 1,8 млн тонн угля, а для отопительного сезона необходимо 1,2 млн тонн. Немало угля в Украину сейчас поставляет Польша. Вообще большинство экспертов считают, что ситуация с накоплением угля на наших ТЭС сегодня даже лучше, чем это было в прошлом году.

Но стоит отметить, что Украина продолжает наращивать собственную добычу угля и пополнять запасы, чтобы до начала отопительного сезона они составляли около 2,5 млн тонн.

Буржуйки ставить опасно

Готовясь к сложному отопительному сезону, некоторые представители местной власти, как к примеру, мэр Львова Андрей Садовый начали делать неоднозначные советы людям по установке буржуек в многоквартирных домах и переходу на отопление дровами.

"Как по мне, это довольно рациональное решение, поскольку нам необходимо искать различные пути решения проблем с перебоями, как в газо-, так и в электроснабжении. При этом, хотелось бы обратить внимание на два проблемных момента при таком переходе. Буржуйки - это довольно опасный способ обогрева. То есть, для того, чтобы их устанавливать в домах должен быть надлежащий уровень вентиляции, поскольку риски очень высоки. При этом, вопросами безопасности и осуществления постоянного контроля могут и, скорее всего, будут заниматься органы местной власти. В частности, это может проявляться в предварительном осмотре и последующем контроле пожарной безопасности в домах. Что касается дров, то они в Украине из-за уменьшения количества рубок в лесах, подорожали. А установка твердотопливного котла, который будет работать на дровах, это тоже немалые деньги", - отмечает Виктория Тютюнникова.

Алексей Кущ поддерживает свою коллегу в этом вопросе, отмечая, что буржуек просто не хватит на всех, да и топлива к ним также не хватит.

"Это и колоссальные риски противопожарной безопасности. Конечно, все их не купят, а вот панику такие заявления местных властей вызвать у людей смогут. Что касается твердотопливных котлов, то здесь об этом должна позаботиться власть: чтобы она компенсировала людям их закупку, беря на себя от 30 до 50% их стоимости или предоставляла какие-то льготы по компенсациям процентной ставки по кредитам", -- констатирует он.

Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, в свою очередь, отмечает Главреду, что с технической точки зрения поставить такие буржуйки можно не в каждую квартиру и безопасная ее эксплуатация где-то сработает, а где-то-нет.

"Я бы по этому поводу посоветовал местным властям просмотреть, какие есть в доме помещения, которые можно использовать для отопления, чтобы там находились их жильцы. Это может быть, к примеру, какое-то подвальное помещение, это и площадь на крышах, где можно оборудовать отопление с помощью твердотопливных котлов. Также найти все возможности для оборудования там туалетов (если остановится работа канализационной системы, то оборудовать такие помещения биотуалетами). Там можно и подумать об обустройстве оборудования для приготовления пищи", - отмечает он.

отопительный сезон
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