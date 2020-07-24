Попытка №5: запретят ли в Украине ЛГБТ-пропаганду и какими будут последствия

Депутаты Слуги народа предлагают штрафовать за пропаганду гомосексуализма / КиевПрайд

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№3917), которым хотят побороть в Украине пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

Называется он "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях касаемо ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Главред узнавал, какие шансы на его принятие и чем он грозит украинскому обществу.

За пропаганду ЛГБТ - штраф

Авторами законопроекта выступили депутаты Слуги Народа из Черновцов Георгий Мазурашу или Елена Лис. Согласно тексту законопроекта, в КоАП предлагают добавить статью 180-2, которой предусмотрены три вида штрафов:

1000 необлагаемых минимумов доходов (17 000 грн.) для физлиц и 3000 (51 000 грн.) для юрлиц - если пропаганда может повлиять на физическое или психическое здоровье.

5000 минимумов (85 000 грн.). - если пропаганда гомосексуализма выражается в публичной демонстрации однополых взаимоотношений и соотношении себя с полом, противоположным биологическому.

8000 необлагаемых минимумов (136 000 грн.) - за пропаганду гомосексуализма должностным лицом.

"В повседневной жизни я не делю людей и не интересуюсь их ориентацией и, если нужно, общаюсь по работе со всеми, независимо от их предпочтений. Я просто не хочу, чтобы эти вещи пропагандировались и потому я воспользовался своими полномочиями народного депутата и зарегистрировал этот законопроект", - объяснил Главреду причину появления документа на свет один из инициаторов, Георгий Мазурашу .

Он добавляет, что у него есть сомнения в том, что законопроект вообще дойдет до рассмотрения в парламенте.

На этот случай, рассказал нам депутат, им попутно был внесен законопроект о семейных ценностях, который сводит расширенную трактовку понятия "гендер" к более узкой, то есть исключительно к мужчинам и женщинам.

"Слово "гендер" в законодательстве имеет широкое значение, поэтому этим активно пользуются. Законопроектом мы хотим привести понятие гендерного равенства к равенству мужчин и женщин, чтобы не давать повода для маневров", - добавил Мазурашу.

Прошлые попытки были провальными

Напомним, что подобный запрет в Украине предлагали ввести и парламентарии предыдущих созывов - в октябре 2012 года Рада уже принимала в первом чтении законопроект "О защите прав детей на безопасное информационное пространство", которым также запрещалась пропаганда гомосексуализма. В том документе содержалась норма, определявшая понятие гомосексуализма как отношений сексуального характера между лицами одного пола. А в пояснительной записке говорилось, что распространение гомосексуализма угрожает национальной безопасности, в связи с тем, что он приводит к эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДу, разрушает институт семьи и может привести к демографическому кризису.

Однако год спустя, в 2013-м, Венецианская комиссия осудила инициативу за несовместимость с международными стандартами прав человека и Европейской конвенцией прав человека (ЕКПЧ), после чего законопроект заглох.

Это было не единственное поражение борцов с гей-пропагандой - в том же 2012 году провалились еще два похожих законопроекта, которыми, - помимо пропаганды - запрещалось выходить на митинги в поддержку ЛГБТ.

В прошлом созыве парламента нардеп Игорь Мосийчук подавал иск к столичным властям с целью не допустить КиевПрайда - этот иск не был удовлетворен судом.

Закон развяжет руки радикалам

Глава Центра Эйдос, политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран отмечает, что такие законодательные инициативы возникают, когда депутатам тяжело показать свою эффективность.

"Этот законопроект не имеет шансов на принятие, поскольку даже в самой Слуге народа достаточно депутатов с проевропейскими взглядами, которые этого не допустят. Это делается для того, чтобы отвлечь людей от экономического кризиса. В подобных случаях всегда поднимаются вопросы языка, ЛГБТ и т.д., которые решить проще, чем, например, не допустить девальвации гривны", - говорит эксперт.

И в среде ЛГБТ-сообщества, и среди правозащитников свежую законодательную инициативу всячески критикуют.

"Очевидно, что это инфо-вброс для отвлечения внимания от более важных вещей. Понятно, что вряд ли проголосуют", - отреагировала на появление законопроекта в своем Фейсбуке глава PR-департамента общественной организации КиевПрайд София Лапина .

"Когда депутаты Слуги народа придумывают новые термины типа "пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма", становится понятным, к сожалению, что предвыборные обещания о "благополучии украинцев и социальных стандартах" остались в прошлом", - отмечают в общественной организации Гей-альянс Украина.

Как объяснила Главреду спикер правозащитной организации Amnesty International Украина Екатерина Митева , подобные законодательные инициативы направлены на дискриминацию ЛГБТ-сообщества и противоречат как украинской Конституции, так и международному праву.

"В последнее время в украинском обществе возросла тенденция к увеличению толерантности – всё больше людей поддерживают прайды, полиция идет навстречу и обеспечивает правопорядок на таких акциях. С другой стороны, присутствует сопротивление консервативных групп, которое проявляется в таких законопроектах. В случае его принятия автоматически появится угроза жизни членов ЛГБТ-сообщества, поскольку он может стать сигналом для радикалов начать преследовать людей нетрадиционной ориентации. Для этих людей мы создаем безосновательные риски", - сказала Митева.