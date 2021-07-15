Реинкарнация Народного фронта или союз с Разумковым: чего ждать от Авакова после отставки

Арсен Аваков написал заявление об отставке / УНИАН

В четверг, 15 июля, Рада собирается рассмотреть отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, что два дня назад, 13 июля, стало официально известно о том, что министр внутренних дел написал заявление об отставке. Однако его добровольный уход с поста вызвал у всех недоумение, ведь Авакова многие считали едва ли не "вечным" министром (что, кстати, не удивительно, поскольку он пробыл в кресле главы МВД более 7 лет – больше, чем любой другой министр Кабмина за все годы независимости).

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что Аваков ушел по доброй воле в силу ряда причин. И есть большая вероятность, что его уход на самом деле связан с выжиданием лучших возможностей для будущего политического проекта.

Четыре причины уйти "по собственному желанию"

Отметим, что за время каденции Авакова в МВД слухи и даже конкретные поводы для отставки возникали несколько раз – так, его отставки требовали после историй с перестрелкой копов в Княжичах под Киевом, пресловутыми "рюкзаками Авакова", убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова и ряда других громких скандалов, но ни один из них так и не увенчался успехом, закрепив за Аваковым статус буквально самого непотопляемого министра в украинском правительстве.

Уже сейчас в экспертной среде называют несколько версий внезапного согласия главы МВД уйти с поста после стольких лет.

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Первая – систематическое давление со стороны Банковой и лично – главы Офиса президента Андрея Ермака в течение, по меньшей мере, последних полугода.

"Ермак хотел монополизировать всю власть по своей вертикали. Он давно конфликтовал с Аваковым, за что последнего активно атаковали СМИ и блогеры, приближенные к Офису президента. Потому фактически он своего добился", - рассказал Главреду политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран.

Ведь фактически Аваков в силовой вертикали был единственным человеком не из пула президента, хотя всегда публично подчеркивал свою лояльность к Зеленскому.

"Есть подозрения, что Авакова решили уволить, так как он набрал слишком большой вес. Министр, у которого есть в подчинении 300 тысяч человек, многие из которых с ружьем и который имеет влияние на улицу – это большая угроза. И так как любая зависимость тяготит, человек будет пытаться эту зависимость нивелировать или вовсе от нее избавиться", - поясняет спешку с увольнением директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Вторая версия – недовольство Зеленского расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Эксперты подозревают, что показательно уволить Авакова собирались 20 июля, в годовщину убийства Павла Шеремета. Однако своим ходом с заявлением об увольнении Аваков фактически спутал карты Банковой.

Читайте такжеПочему Аваков резко захотел в отставкуТретья версия – геополитическая, в которой Аваков мог защищать себя. "Сейчас усиливается давление на Украину и западные партнеры настаивают на том, чтобы власть максимально быстро имплементировала формулу Штайнмайера в украинское законодательство провели осенью выборы в ОРДЛО – заявления Меркель после встречи с Зеленским это красноречиво подтверждают. Партнеры торопятся, потому что они уже устали от войны с Россией и хотят с ней помириться, надавив на Украину. Если Зеленский соберется делать то, что хочет Запад, то мы прекрасно понимаем, какой будет реакция "улицы". И Аваков, вероятно, не захотел брать на себя ответственность, чтобы его не называли "жандармом режима", ведь это не его режим и не его игра", - пояснил Таран.

Также эксперт обращает внимание на то, что по непотвержденной информации, во время встречи и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента с Аваковым 12 июля, министра МВД якобы также убеждали уйти с должности.

Четвертая версия – ухудшение внутриполитической и экономической ситуации в Украине. Уже сейчас на осень планируют очередное повышение тарифов и готовится ряд политических акций со стороны оппозиции ко власти из-за земельной реформы, что может спровоцировать масштабные протесты. И тогда власти пригодился бы человек, который бы мог вывести силовиков на улицы и подавить протесты. Однако, своей отставкой Аваков дал понять, что не захотел принимать в этом участия.

Человек Авакова, но не на 100%

Дениса Монастырского хотят назначить вместо Арсена Авакова / Слуга Народа

В тот же день, как стало известно об отставке Авакова, президент Владимир Зеленский объявил его преемника – нынешнего главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

По словам главы фракции Слуги народа в парламенте Давида Арахамии, голосовать за его назначение в Раде собираются уже 16 июля. "Я думаю, что за Монастырского будет более 300 голосов", — отметил депутат.

Самого Монастырского уже успели назвать креатурой пока еще действующего главы МВД. И, судя по его официальной биографии, неспроста, поскольку Монастырский некоторое время работал помощником экс-нардепа Народного Фронта и нынешнего заместителя Авакова, Антона Геращенко. При этом Монастырский, будучи юристом, также успел поработать и на Зеленского - в 2007 году он работал юристом в юридической компании Hillmont Partners, адвокаты которой добивались признания неправомерной отмены госрегистрации телесериала "Сваты", выпущенного детищем Зеленского – кинокомпанией из орбиты "95 квартала".

К слову, сам без пяти минут министр назвал свое назначение не иначе как "жертвой". По мнению экспертов, такое отношение к будущей должности вполне логично, так как есть большие сомнения, что его примут на новом месте.

Читайте также"Иду на жертву": Монастырский согласился возглавить МВД вместо Авакова"Отставка Авакова ничего не означает, поскольку за 7 лет на должности он наводнил всю систему МВД "своими" людьми – как новыми кадрами, которых он сам воспитал, так и старыми, которых он оставил на должностях и спас от люстрации. Потому влияние на МВД у него точно останется, кого бы не поставили вместо него. Говорить о том, что Монастырский на все 100% человек Авакова, я бы не стал – это больше об Антоне Геращенко или Зоряне Шкиряке. Потому у меня есть большие сомнения в том, что Монастырский самостоятельно справится с такой "машиной", так как у него нет никакого управленческого опыта. Руководить МВД – очень большая авантюра, так как это своего рода кастовая структура, где чтобы стать своим, нужно быть или из системы, или быть бывшим милиционером. Монастырский может быть чужим для системы, но его туда ставят, потому что у Зеленского кадровая катастрофа", - убежден Виктор Таран.

"МВД — это государство в государстве, и быстро взять его под контроль чрезвычайно сложно. Как минимум, это назначение всех своих руководителей областных управлений МВД, на что необходимо по-хорошему от трех до шести месяцев…Невозможно управлять МВД удаленно, какие бы дружеские отношения ни были у бывшего и нового министра. Влияние со стороны Офиса президента всегда будет более прямым. В этом смысле Монастырский — человек Офиса президента, а не Авакова", - отмечает политический аналитик Александр Кочетков.

Кроме того, бытует мнение, что Монастырский может оказаться временной заменой. Однако директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в этом сомневается: "Кандидатура Монастырского называлась еще с 2019 года. Люди, которые с ним ранее работали, считают его сильной и профессиональной фигурой, а потому он вряд ли будет временным или промежуточным. Вопрос в другом – насколько ему удастся перестроить работу министерства под себя и контролировать силовиков и сможет ли он в случае усложнения ситуации на "улице" руководить ведомством и подавить протесты. От этого и будет зависеть его дальнейшая карьера и пребывание на должности", - говорит Кулик.

Будут ли голоса

Как бы то ни было, но, как убеждены эксперты, есть риск того, что Авакова в Раде могут и не уволить. На это указывает даже тот факт, что его отставку не рекомендовал профильный комитет, поручив депутатам самостоятельно решить судьбу руководителя силовиков.

Виталий Кулик отмечает, что несмотря на то, что по состоянию на утро среды голосов хватало.

Однако перед голосованием все может резко измениться.

Ведь часть депутатов в Слуге народа, которые связаны с олигархическими группами, еще окончательно не решили, так как не услышали для себя ответов на вопросы кадровой политики. С этим, как раз и связаны слухи о пакетном голосовании за отставку не только Авакова, но и ряда других министров.

И если голосов будет меньше, то у Зеленского могут возникнуть проблемы, тем более, что Батькивщина, на которую иногда полагался президент, уже заявила об отказе поддержать увольнение главы МВД.

Примется выжидать время для нового политпроекта

Если же отставка все же состоится, то ключевым вопросом в этом случае остается то, чем будет заниматься Аваков после. Все опрошенные Главредом эксперты уверяют, что информация о том, что Аваков якобы может баллотироваться на пост мэра Харькова, не соответствует действительности.

"Он точно не будет идти в мэры, так как после его нынешних позиций для него это слишком мелко. Он мечтал либо о премьерстве, либо о вице-премьерстве с контролем силового блока, а не заниматься канализацией и уборкой улиц. У него достаточно ресурсов, чтобы контролировать процесс и, в том числе, влиять на выборы в Харькове (что он уже и так делает)", - говорит Таран и отмечает, что Аваков может на некоторое время "взять паузу".

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк предполагает, что после паузы Аваков может вернуться к реинкарнации "Народного фронта" - политического проекта, куда вновь могут войти Яценюк и Гройсман.

"Они все органично выглядят на одном электоральном поле и могут создать конкуренцию Петру Порошенко. Для нового проекта пока нет возможностей – несмотря на то, что у него есть ресурсы, навряд ли он будет успешным, так как сам по себе Аваков достаточно токсичен. Но как ресурсный игрок он может прибавить добавочной стоимости многим партиям", - считает Октисюк.

"Аваков после увольнения может участвовать в конструировании нового политического проекта. Называются разные конфигурации, в частности, в союзе с Разумковым. Тогда он и будет заинтересован в ускорении досрочных парламентских выборов. Но то, как быстро они договорятся, как себя видит Аваков – как публичного политика или серого кардинала – будет видно позже. Сейчас у него есть своя клиентелла, с которой он может спросить в случае создания нового проекта. Кроме того, он контролирует парамилитарные форимирования, которые все еще на него ориентируются и не скоро произойдет процесс перехвата управления новым министром или другими игроками. И меньше всего я верю в то, что он сядет за мемуары – он явно будет оставаться в активной политике и пробовать на расклад, как через своих депутатов в Раде, так и через остатки своего влияния", - убежден Кулик.

Тем более, что в случае неконтролируемой ситуации осенью, Зеленский может обратиться к нему за помощью и уже тогда Аваков снова может вернуться во власть, но уже на выгодных ему условиях.