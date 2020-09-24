УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Статьи

Как Лукашенко превратился в мирового изгоя и что это значит для Украины

Анастасия Кучкина

журналист

24 сентября 2020, 11:25

Протесты в Беларуси сподвигнут Запад ввести санкции против Лукашенко, что усугубит кризис как внутри самой РБ, так и в ее отношениях с соседями, включая Украину.

Лукашенко
Лукашенко принял присягу президента / belta.by

В среду, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

Он принес присягу в своей рабочей резиденции, Дворце независимости, в атмосфере строжайшей секретности – об инаугурации, вопреки законодательству Беларуси, не объявляли заранее и ее не транслировали по ТВ.

На церемонии присутствовали всего несколько сотен человек, среди которых были высшие чиновники Беларуси, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта и… ни одного зарубежного гостя.

"Коронация вора в законе"

После инаугурации лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановскаяопубликовала видеообращение, в котором признала себя "единственным лидером, который избран белорусским народом", назвав инаугурацию"фарсом" и уточнив, что с этого момента приказы Лукашенко силовым структурам "нелегитимны и не подлежат исполнению".

А член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко назвал произошедшее "сходкой для коронации очередного вора в законе".

Официально президентом Беларуси Лукашенко не признали и в странах Запада. Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter написал, что никакая инаугурация – ни секретная, ни помпезная – не изменит того факта, что результаты выборов президента в Беларуси незаконны.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что ФРГ не считает Лукашенко легитимным белорусским лидером даже после инаугурации.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаМинистр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко несет ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и после инаугурации не имеет легитимности руководить своим государством.

Такого же мнения придерживаются и в Латвии, Эстонии, Чехии, Дании, Польше, Канаде, Великобритании и США.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - говорится в заявлении Комитета Сената США по международным отношениям.

Хоть и с показательной задержкой, но отреагировала на инаугурацию и Украина. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Европа ставит крест на Лукашенко

Эксперты, опрошенные Главредом, предполагают, что Лукашенко после своей скрытной инаугурации может оказаться в изоляции из-за непризнания его полномочий странами Евросоюза.

"Страны ЕС не будут иметь дел с Лукашенко. А Россия и ее сателлиты, члены ОДКБ, вероятно, признают его президентом, что создаст конфликт легитимностей", - уточняет политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Белорусский политический эксперт Юрий Свирко уверен, что санкции ЕС в отношении Беларуси не за горами:

"Санкции однозначно будут введены, вопрос в том, насколько они будут действенными и поддержат ли их все страны Евросоюза. Вряд ли санкции – это основной механизм противодействия. Например, по РФ они никак не ударили и были, скорее, формальными. Если они будут такими же и в отношении Лукашенко, то он еще кое-как будет выживать. Но на самом деле экономическая ситуация в Беларуси очень плохая, и российский кредит ей сильно не поможет. И если события будут развиваться так и далее, то экономическое состояние Беларуси приведет к падению Лукашенко".

Читайте такжеПочему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястребаПолитический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил напоминает, что ранее санкции не вводились из-за того, что они вводятся всем Евросоюзом, а не отдельными странами. До последнего тормозил введение санкций Кипр, где, по словам эксперта, сильно влияние РФ. Однако на днях министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес сообщил, что Никосия не будет блокировать санкции.

"Позиция почти выработана, далее идет бюрократическая процедура, а это процесс не одного дня - их должны утвердить все органы Еврокомиссии. Традиционно введение санкций оставляет определенную лазейку - они, как правило, не вводятся против президента страны и министра иностранных дел, так как с этими людьми все же нужно как-то контактировать. Однако в случае с Лукашенко, которого впервые за несколько десятилетий официально признали нелегитимным, его имя все же могут внести в санкционный список", - говорит Чорновил.

По его мнению, в таком случае Беларусь может попасть в полную международную изоляцию, однако, не торговую, а политическую.

"Это означает, что соглашения, которые не требуют подписи президента, в соответствии с Венской конвенцией могут и дальше заключаться, имея законную силу. Иными словами, торговое сотрудничество между странами может сохраняться, но при этом лидер государства лишается участия в любом переговорном процессе", - уточнил Чорновил.

Революция на низком старте

"Мы оказались в числе очень немногих, - даже, может быть, единственные - где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - сказал Лукашенко во время своей инаугурационной речи.

Однако уже вскоре после приведения Бацьки к власти в белорусских соцсетях стали появляться призывы к жителям городов выходить в среду вечером на акции протеста в центральные районы.

В этот раз Лукашенко не стал церемониться с протестующими - силовики применяли против людей водометы с окрашенной водой, дубинки, слезоточивый газ.

Помимо Минска, протесты прошли в ряде крупных городов - Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Столине и других, где также прошли задержания. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что на несанкционированных акциях протеста в Минске в среду были задержаны несколько десятков человек. При этом правозащитники говорят о 200 задержанных в разных городах страны, большая часть из которых - в столице.

Эксперты считают, что, вопреки заявлениям Лукашенко, на самом деле революция может только начаться.

"Лукашенко спокойно жить уже не будет. Вопрос только в том, будет это ползучая контрреволюция или настоящая революция", - убежден Юрий Свирко.

"Стихийное противодействие никуда не денется и, наверняка, вскоре вспыхнет с новой силой. Как правило, это происходит либо в день события, или в воскресенье, когда в Минске запланированы традиционные марши. И так как будущий марш навряд ли будет менее людным, чем предыдущие, Лукашенко может снова решиться на применение силы против демонстрантов. К чему это приведет – неизвестно, но фактор риска здесь присутствует, так как попытки не провоцировать Лукашенко привели к игнорированию им всех и вся. И контролировать недовольство обычных граждан штаб Тихановской, представители которого ранее призывали к исключительно мирным акциям, уже не сможет", - считает Владимир Горбач.

По его словам, от того, насколько сильным будет насилие на белорусских улицах, будет зависеть участие России в этом процессе. "Если Лукашенко и его репрессивные органы потеряют контроль над ситуацией, то вполне вероятно, что в дело может вмешаться Путин, причем даже отстранив в какой-то момент Лукашенко. Так как не исключено, что на прошлой встрече Лукашенко и Путина в Сочи, Путин дал белорусскому президенту некий дедлайн [для подавления протестов]", - пояснил Горбач.

Холодная война Киева и Минска

С учетом заявления главы украинского МИДа, в украино-белорусских взаимоотношениях может продолжится напряженный период, начавшийся после оглашения результатов избирательной гонки.

"Безусловно, отношения между странами на официальном уровне будут ухудшаться. Украина будет стремиться предоставить все условия белорусам, которым угрожает расправа или тюрьма, для возможности приехать в страну. И потому мы можем ожидать практически холодную войну между официальными Минском и Киевом. В перспективе, с учетом того, что Беларусь будет ускоренными темпами интегрироваться с Россией, можно ожидать, что Беларусь станет еще одним стратегическим плацдармом России", - считает белорусский политолог, доктор политических наук Павел Усов.

По его словам, не исключено, что в качестве платы за поддержку России, в Беларуси в течение года может появиться российская военная база, и в этих условиях Беларусь в лице власти Лукашенко может стать еще одним источником опасности для Украины.

новости Беларуси инаугурация Лукашенко Светлана Тихановская Александр Лукашенко Гитанас Науседа Иван Корчок Штеффен Зайберт Владимир Горбач Юрий Свирко Тарас Чорновил
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:30
К Лукашенко в баню возили престарелых проституток – известный модельер
12:01
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
11:57
Лукашенко выдвинул новую претензию Украине и ответил на упреки в тайной инаугурации Видео
11:56
Ученые назвали главную причину пандемии коронавируса Видео
11:36
Синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом
11:32
Вышел первый официальный трейлер сериала Хелстром 2020 Видео
11:31
Скандал в Нацгвардии: бойцам выдали пайки с личинками Видео
11:25
Как Лукашенко превратился в мирового изгоя и что это значит для Украины
11:24
Как российские пропагандисты опозорились на "военных учениях" мнение Фото
11:10
Грудное вскармливание: 13 невероятных преимуществ для здоровья Видео
11:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: за сутки выздоровело рекордное число пациентов Видео
10:59
Ляшко предупредил о локдауне из-за COVID-19: когда власти примут жесткие меры Видео
10:56
Джиджи Хадид родила и показала трогательное фото дочки
10:37
Коронавирус убил еще одного маленького украинца Видео
10:35
Отберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может лишиться части выплат Видео
10:32
В ЕС резко ответили на инаугурацию Лукашенко и поставили Минску условие Видео
10:16
Путинская система исчерпала все источники и начала пожирать сама себя мнение
09:55
В Беларуси объявили стачку и готовят новый марш против "крысиной хунты" Лукашенко Видео
09:50
Врач назвала причины роста количества инфицированных Covid-19 Видео
09:19
Зеленский объяснил, сколько еще мучатся из-за COVID-19 Видео
09:13
Чего ждать от курса доллара в 2021 году: аналитик озвучил два сценария
08:41
Жара или грозы: какой прогноз погоды сегодня достался Украине Видео
08:36
Расплата за 2019-й: оппозиция готовится отомстить Зеленскому на осенних выборах мнение
08:00
В Британии коронавирусом специально заразят тысячи людей Видео
07:39
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
07:15
Ольга Бузова случайно показала голую грудь на видео Фото
07:03
Ученые сделали важное для борьбы с коронавирусом открытие
06:54
Тайной инаугурацией Лукашенко обманывает сам себя мнение
06:35
Омолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фото Фото
05:59
Как вывести муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео
05:29
Стало известно, какое спиртное полезно для тела
05:06
Астрологи узнали, кто получит влиятельных наставников и крупный доход Видео
04:33
Эксперт оценил шансы военного вторжения РФ в Беларусь Видео
04:09
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
03:40
Врач назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей Видео
03:01
Стало известно, как долго Киеву светит "оранжевая" зона Видео
01:34
Юлия Панкова раскрыла чем полезен грецкий орех, и как его есть
00:55
Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь
00:21
Ученые нашли новый признак распространенного типа диабета
23 сентября, среда
23:58
В МИД Украины высказались о легитимности Лукашенко
23:55
Динамо обыграло Гент в гостях в матче Лиги Чемпионов Фото Видео
23:27
"Атакуют вирусы и баги": Зеленский распек деятельность ООН
22:49
В Минздраве перечислили опасные болезни, число которых выросло в 2020 году
22:34
Тайную инаугурацию Лукашенко осудили США и Канада Видео
22:19
МВД запустит чат-бот по местным выборам - подробности Видео
22:07
МИД Великобритании обвинил Россию в искажении фактов в деле Навального Видео
21:51
Власти Львова ошарашили размером убытков от коронавируса Видео
21:41
У сбившего троих человек Эльмина Гулиева нашли наркотики в крови
21:41
Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв Видео
21:25
В Минске задержали полсотни протестующих против инаугурации Лукашенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять