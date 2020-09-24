Как Лукашенко превратился в мирового изгоя и что это значит для Украины

Лукашенко принял присягу президента / belta.by

В среду, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

Он принес присягу в своей рабочей резиденции, Дворце независимости, в атмосфере строжайшей секретности – об инаугурации, вопреки законодательству Беларуси, не объявляли заранее и ее не транслировали по ТВ.

На церемонии присутствовали всего несколько сотен человек, среди которых были высшие чиновники Беларуси, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта и… ни одного зарубежного гостя.

"Коронация вора в законе"

После инаугурации лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором признала себя "единственным лидером, который избран белорусским народом", назвав инаугурацию"фарсом" и уточнив, что с этого момента приказы Лукашенко силовым структурам "нелегитимны и не подлежат исполнению".

А член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко назвал произошедшее "сходкой для коронации очередного вора в законе".

Официально президентом Беларуси Лукашенко не признали и в странах Запада. Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter написал, что никакая инаугурация – ни секретная, ни помпезная – не изменит того факта, что результаты выборов президента в Беларуси незаконны.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что ФРГ не считает Лукашенко легитимным белорусским лидером даже после инаугурации.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаМинистр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко несет ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и после инаугурации не имеет легитимности руководить своим государством.

Такого же мнения придерживаются и в Латвии, Эстонии, Чехии, Дании, Польше, Канаде, Великобритании и США.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - говорится в заявлении Комитета Сената США по международным отношениям.

Хоть и с показательной задержкой, но отреагировала на инаугурацию и Украина. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

Европа ставит крест на Лукашенко

Эксперты, опрошенные Главредом, предполагают, что Лукашенко после своей скрытной инаугурации может оказаться в изоляции из-за непризнания его полномочий странами Евросоюза.

"Страны ЕС не будут иметь дел с Лукашенко. А Россия и ее сателлиты, члены ОДКБ, вероятно, признают его президентом, что создаст конфликт легитимностей", - уточняет политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач .

Белорусский политический эксперт Юрий Свирко уверен, что санкции ЕС в отношении Беларуси не за горами:

"Санкции однозначно будут введены, вопрос в том, насколько они будут действенными и поддержат ли их все страны Евросоюза. Вряд ли санкции – это основной механизм противодействия. Например, по РФ они никак не ударили и были, скорее, формальными. Если они будут такими же и в отношении Лукашенко, то он еще кое-как будет выживать. Но на самом деле экономическая ситуация в Беларуси очень плохая, и российский кредит ей сильно не поможет. И если события будут развиваться так и далее, то экономическое состояние Беларуси приведет к падению Лукашенко".

Читайте такжеПочему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястребаПолитический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил напоминает, что ранее санкции не вводились из-за того, что они вводятся всем Евросоюзом, а не отдельными странами. До последнего тормозил введение санкций Кипр, где, по словам эксперта, сильно влияние РФ. Однако на днях министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес сообщил, что Никосия не будет блокировать санкции.

"Позиция почти выработана, далее идет бюрократическая процедура, а это процесс не одного дня - их должны утвердить все органы Еврокомиссии. Традиционно введение санкций оставляет определенную лазейку - они, как правило, не вводятся против президента страны и министра иностранных дел, так как с этими людьми все же нужно как-то контактировать. Однако в случае с Лукашенко, которого впервые за несколько десятилетий официально признали нелегитимным, его имя все же могут внести в санкционный список", - говорит Чорновил.

По его мнению, в таком случае Беларусь может попасть в полную международную изоляцию, однако, не торговую, а политическую.

"Это означает, что соглашения, которые не требуют подписи президента, в соответствии с Венской конвенцией могут и дальше заключаться, имея законную силу. Иными словами, торговое сотрудничество между странами может сохраняться, но при этом лидер государства лишается участия в любом переговорном процессе", - уточнил Чорновил.

Революция на низком старте

"Мы оказались в числе очень немногих, - даже, может быть, единственные - где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - сказал Лукашенко во время своей инаугурационной речи.

Однако уже вскоре после приведения Бацьки к власти в белорусских соцсетях стали появляться призывы к жителям городов выходить в среду вечером на акции протеста в центральные районы.

В этот раз Лукашенко не стал церемониться с протестующими - силовики применяли против людей водометы с окрашенной водой, дубинки, слезоточивый газ.

Помимо Минска, протесты прошли в ряде крупных городов - Бресте, Могилеве, Гомеле, Гродно, Столине и других, где также прошли задержания. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что на несанкционированных акциях протеста в Минске в среду были задержаны несколько десятков человек. При этом правозащитники говорят о 200 задержанных в разных городах страны, большая часть из которых - в столице.

Эксперты считают, что, вопреки заявлениям Лукашенко, на самом деле революция может только начаться.

"Лукашенко спокойно жить уже не будет. Вопрос только в том, будет это ползучая контрреволюция или настоящая революция", - убежден Юрий Свирко.

"Стихийное противодействие никуда не денется и, наверняка, вскоре вспыхнет с новой силой. Как правило, это происходит либо в день события, или в воскресенье, когда в Минске запланированы традиционные марши. И так как будущий марш навряд ли будет менее людным, чем предыдущие, Лукашенко может снова решиться на применение силы против демонстрантов. К чему это приведет – неизвестно, но фактор риска здесь присутствует, так как попытки не провоцировать Лукашенко привели к игнорированию им всех и вся. И контролировать недовольство обычных граждан штаб Тихановской, представители которого ранее призывали к исключительно мирным акциям, уже не сможет", - считает Владимир Горбач.

По его словам, от того, насколько сильным будет насилие на белорусских улицах, будет зависеть участие России в этом процессе. "Если Лукашенко и его репрессивные органы потеряют контроль над ситуацией, то вполне вероятно, что в дело может вмешаться Путин, причем даже отстранив в какой-то момент Лукашенко. Так как не исключено, что на прошлой встрече Лукашенко и Путина в Сочи, Путин дал белорусскому президенту некий дедлайн [для подавления протестов]", - пояснил Горбач.

Холодная война Киева и Минска

С учетом заявления главы украинского МИДа, в украино-белорусских взаимоотношениях может продолжится напряженный период, начавшийся после оглашения результатов избирательной гонки.

"Безусловно, отношения между странами на официальном уровне будут ухудшаться. Украина будет стремиться предоставить все условия белорусам, которым угрожает расправа или тюрьма, для возможности приехать в страну. И потому мы можем ожидать практически холодную войну между официальными Минском и Киевом. В перспективе, с учетом того, что Беларусь будет ускоренными темпами интегрироваться с Россией, можно ожидать, что Беларусь станет еще одним стратегическим плацдармом России", - считает белорусский политолог, доктор политических наук Павел Усов .

По его словам, не исключено, что в качестве платы за поддержку России, в Беларуси в течение года может появиться российская военная база, и в этих условиях Беларусь в лице власти Лукашенко может стать еще одним источником опасности для Украины.