Стратегия на будущее: Петр Олещук - о результатах форума в Давосе для Украины

Основная задача, преследуемая подобными встречами - это продвижение украинского видения мира на как можно большее количество государств мира, считает эксперт.

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Форум в Давосе призван усилить поддержку Украины в мире - Петр Олещук / Коллаж: Главред, фото: weforum.org, president.gov.ua

16 января президент Владимир Зеленский начал работу на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Однако риторика, которая предшествовала поездке Зеленского, выглядит неоднозначной для Украины.

В интервью Главреду политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук рассказал, почему Шольц не приехал в Давос, по каким причинам Китай и Россия игнорируют обсуждение "формулы мира", и почему Швейцария стремится приобщить Кремль к мирному процессу.

Издание Bloomberg сообщило, что встреча советников в Давосе завершилась без четкого плана для Украины. О чем это свидетельствует?

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Не думаю, что таким четким планом эта встреча вообще завершилась бы. Соответственно, каждый раз происходит расширение количества участников этой встречи, и сейчас на нет и присутствовали более 80 стран.

Основная задача, преследуемая подобными встречами – это продвижение украинского видения мира на как можно большее количество государств мира и недопущение перехвата Россией инициативы в вопросах мира и переговоров. РФ этим вопросом активно манипулирует, и буквально каждое публичное появление Путина сопровождается тем, что он говорит, что Россия якобы готова к переговорам, но Украина их не хочет. Для российского руководства это очень важно, потому что им это нужно, чтобы государства, достаточно отдаленные от Украины и РФ, считали, что именно Кремль (а не Украина) готовы к миру в любой момент. Украине, напротив, важно держать инициативу и демонстрировать, что она больше всего хочет мира, но реального мира, а не его имитации в виде непонятных переговоров и договоренностей. Чтобы был реализован ряд соответствующих пунктов, связанных от выводом войск РФ, восстановлением территориальной целостности, суверенитета и создания всех условий для нормализации жизни. Включая продовольственную безопасность, что для многих государств, в частности для стран Латинской Америки, Африки, Азии является, пожалуй, наиболее важным вопросом в контексте российско-украинской войны.

Поэтому ждать каких-то прорывов не приходится. Но при этом надо отметить, что одной из заявленных задач этой встречи является подготовка к саммиту мира, который уже должен происходить на уровне глав государств. Именно на этом саммите должны быть приняты определенные решения. Украина пока заинтересована в том, чтобы привлечь к этому процессу как можно больше государств, чтобы показать его значимость с точки зрения поддержки украинской позиции. И эта задача понемногу реализуется, потому что каждый раз количество вовлеченных государств увеличивается.

На какой реальный результат мы можем рассчитывать на этом форуме?

Я не думаю, что один форум может глобально изменить позиции тех или иных государств. Ведь их позиции имеют под собой определенные объективные причины, и они складывались не один год. Например, позиция Китая в текущей ситуации вполне прогнозируемая и понятная – он искренне заинтересован, чтобы изоляция России от других государств мира углублялась, а Китай оставался для РФ единственным окном в мир. Поэтому не надо ожидать, что позиция Китая мгновенно изменится на противоположную. Это вопрос серьезной работы, а пока наша главная задача – влияние на нейтральные государства.

Нельзя сказать, что в этих государствах ничего не происходит. Например, Аргентина долгое время была довольно пророссийским государством. Сейчас там состоялись выборы, новый президент проукраински настроен и даже предлагает свою помощь в организации саммита мира. Это важно, потому что это означает усиление позиции в Украине в стратегическом регионе, которые до недавнего времени был от Украины достаточно далеким.

Потому это не о прорывах и кавалерийских атаках, а о планомерной работе, которая, возможно, не приносит результата прямо сейчас, но стратегически может быть очень важной для Украины.

Если после Давоса мы сможем организовать репрезентативный саммит мира на уровне глав государств, который обеспечит принятие благоприятного для Украины документа, это будет вполне конкретным положительным результатом.

Когда обсуждалась "формула мира" с участием более 80 стран, не присутствовали Китай и Россия. Если, например, принимать во внимание заявление представителя Швейцарии о том, что Россия должна быть вовлечена в эти переговоры, то как это можно трактовать? Почему Запад все-таки пытается привлекать Россию каким-то образом к таким инициативам?

Давайте не будем обобщать Швейцарию на весь Запад, потому что это, мягко говоря, специфическое государство, которое в ходе войны занимает не менее специфическую позицию. С одной стороны, она присоединяется к экономическим санкциям Европейского Союза, но в вопросах военной помощи Украине она очень последовательно, даже слишком (за что Швейцарию многие критикуют) придерживается принципов нейтралитета. То есть не только сами швейцарцы не дают и не продают оружия Украине, но и даже запрещают тем, кто имеет швейцарские комплектующие в своем оружии каким-то образом продавать или передавать его Украине.

Швейцария, очевидно, рассматривает себя в качестве одного из потенциальных посредников в вопросе переговоров между Россией и Украиной, поэтому она себя соответствующим образом позиционирует. Потому точка зрения Швейцарии здесь абсолютно не показательна. Следует напомнить, что во всех мировых войнах Швейцария занимала позицию нейтралитета. И это для нее очень важно, если учесть, что важную роль в стране играет банковская сфера и взаимодействие с различными государствами мира.

Относительно того, почему не было России и Китая. Китай сам не желает на данном этапе присоединяться к этому процессу, очевидно, таким образом сигнализируя о поддержке России. А РФ не хочет обсуждать украинскую формулу мира, которая предусматривает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее конституционных, международно признанных пределах. Пока Украина заинтересована в том, чтобы присоединить к своему видению мира как можно больше государств. И то, что, определенные государства участвуют в этом мероприятии – это уже политическая декларация.

То, что Россия должна привлекаться к процессу – это, в принципе, классическая дипломатическая точка зрения. Но это не значит, что это присоединение произойдет завтра. Совершенно очевидно, что на данный момент противоречия в видении возможного урегулирования между Россией и Украиной слишком велики, и подобная ситуация это в большей степени подчеркивает. Коллективный Запад – это продукт российской пропаганды. Есть, например, государства НАТО, которые имеют разногласия, есть Швейцария. Государства, которые вроде бы входят в НАТО, но в то же время занимают очень специфическую позицию во многих вопросах (как, например, Турция, которая очень сильно входит в конфронтацию с Соединенными Штатами и Великобританией из-за их политики на Ближнем Востоке). Все государства имеют собственное видение, а Швейцария вообще всегда занимала отдельную позицию и стремится позиционировать себя как нейтрального игрока, который не вмешивается ни в какие конфликты, а всегда выступает лишь в качестве посредника.

Во время обсуждения пунктов "формулы мира" было заявление Умерова, который предложил создать международную группу по выводу войск России из Украины. Не могли бы вы разъяснить, о чем эта инициатива, и кто может присоединиться к этой международной группе, чтобы ее можно было называть эффективной?

Мне пока трудно сказать, потому что я так же об этом узнал исключительно из заявления, и подробности неизвестны. Но думаю, что это может быть полезная для Украины дипломатия. Многие говорят о поиске дипломатических путей, поэтому, в частности, можно сосредоточиться на поиске подходящего пути обеспечения вывода российских войск и разработки соответствующих планов для реализации, после чего вынести их на всеобщее обсуждение. Если кто-то и хочет заниматься дипломатией, то ею надо заниматься именно в этой сфере. И посмотреть на реакцию россиян на это было бы довольно интересно.

Канцлер Германии Шольц не планирует ехать в Давос. В публикации Bloomberg отмечалось, что на встрече советников решался вопрос встречи лидеров государств. Это можно это трактовать как определенный сигнал для Украины?

Нет предела в украинском желании найти "зраду" в чем-то. В Давосе представлены многие государства, поэтому существует и много соответствующих позиций. Пока говорить о наличии каких-то проблем с Германией не приходится, потому что после начала политического кризиса в США Германия остается главным партнером Украины в поставках оружия и боеприпасов. Поэтому можно найти разные толкования, но давайте не забывать, что мир не вращается вокруг украинского вопроса. И у Шольца, и у других мировых лидеров есть и другие проблемы, поэтому не думаю, что стоит его отказ связывать с Украиной.

Возможностей для обсуждения вопросов Украины у Зеленского и Шольца много, они не один раз встречались. Поэтому нас ждет еще не одна встреча и в формате визитов в Украину, и в формате визита лидера Украины в Германию. Более того, недавно был подписан договор о гарантиях безопасности с Великобританией, но соответствующие переговоры везутся и с другими государствами "Большой семерки", которые задекларировали свое желание о заключении соответствующих договоров с Украиной. И в обозримой перспективе нас ожидает подписание соответствующего договора с участием Зеленского и Шольца. Поэтому я бы не делал из этого события далеко идущих выводов.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук-политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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