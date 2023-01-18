Украине придется поэтапно выходить на границы 1991 года, помощи Запада все еще мало - Романенко

Россия не сможет выполнить полностью намеченный план по мобилизации. Однако даже тот резерв, который она сможет собрать, будет представлять угрозу для ВСУ.

Украина будет продолжать мобилизацию по мере надобности, РФ не сможет быстро нарастить силы - Игорь Романенко / Главред

Начатая Россией война в Украине продолжается уже почти год. И все это время "вторая армия мира" несет значительные потери не только в технике и вооружениях, но и в живой силе. Именно поэтому, чтобы восполнить эти потери и залатать "дыры", в России ранее уже объявляли "частичную" мобилизацию.

Несмотря на заявления официальных лиц Кремля, соответствующего указа о завершении мобилизации так и не последовало. А потому российские военкоматы скрытно продолжают мероприятия по мобилизации, отправляя россиян на фронт. Но теперь российский режим пошел еще дальше - в частности, российский министр обороны Сергей Шойгу обнародовал планы Кремля по увеличению армии страны-агрессора до 1,5 миллионов человек в течение трех лет.

В интервью Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, насколько велики шансы РФ на сбор двухмиллионного войска, сколько времени может потребоваться России на подготовку мобилизованных, а также на каких направлениях Кремль может пойти в наступление с помощью такого контингента.

Была информация от Генштаба ВСУ о том, что Россия готовится увеличить свои вооруженные силы до 2 миллионов человек. Не могли бы вы разъяснить, с какой целью РФ это делает на данном этапе и, собственно, что ей даст такое количество людей - как она может их использовать?

Есть действующие законы войны, которые, в частности, предполагают, что для выполнения определенных задач необходимы определенные силы. Группировка, то есть личный состав, который обучен на конкретной технике для выполнения таких задач. Поэтому, поскольку в войне россияне понесли существенные потери, особенно в современной технике, а политические задачи Путин только наращивает, возникает вопрос о том, как их выполнять. Выход один – за счет увеличения численности личного состава. Сейчас в рамках "частичной" мобилизации призвали 300 тысяч, из которых 200 тысяч уже поступили в войска.

&lt;/&lt;/div&gt; Всего уже спланирована подготовка до полумиллиона человек. Соответственно, уже осуществляется подготовка 200-300 тысяч из них в учебных центрах России и Беларуси. С точки зрения всеобщей мобилизации, которая на данный момент напрашивается, вопреки российскому законодательству (хоть в РФ по этому поводу особо не беспокоились) происходит постепенный призыв. Но в плане всеобщей мобилизации в законодательство внесли изменения, согласно которым запрещается выезжать гражданам РФ призывного возраста, повысили предельный возраст для мобилизованных до 65 лет, возрастной порог для призыва тоже собираются повысить и введут в действие через несколько лет. Кроме того, россиянам запретили выезд в Беларусь.

Эти действия – первый шаг к удерживанию людей, которые пригодны к службе. А теперь россияне проводят их рекрутирование – мобилизационный призыв, военную подготовку (насколько такая возможна) и после этого – отправку на фронт для выполнения политических задач, которые РФ ставит перед собой.

Как вы сказали, на первом этапе речь идет о мобилизации 500 тысяч человек. Связано ли это накопление сил с подготовкой к возможному новому наступлению весной, о котором заявлял и министр обороны Резников, и западные специалисты?

Ну а для чего еще нужны эти войска?! Во-первых, у россиян есть потребность [в человеческом ресурсе] – теми 300 тысячами "частично мобилизованных" они закрывают бреши в личном составе везде, где это необходимо. Это и Донецкая, и Луганская области, и запорожское направление. Люди им нужны - им надо восстанавливать боеготовность подразделений и частей, и за счет мобилизации они активно этот вопрос решают.

Для того, чтобы иметь возможность проводить наступательные действия, им нужно создавать резервы. 200-300 тысяч россияне еще насобирают. Вопрос в том, к какому времени и до какого уровня подготовки будет поднят уровень мобилизованных, а также в том, чем они будут вооружены. В общем-то, на это необходим минимум месяц, а то и от двух месяцев и больше. Нужно также понимать, что при необходимости эти резервы могут срывать и направлять на фронт. Летом четырем армиям в РФ ставилась задача (каждой армии – по корпусу) о подготовке резерва оперативного уровня, но по факту они смогли собрать только один танковый корпус на базе всех четырех армий.

Одно дело планы, а другое – их реализация. Теперь перед россиянами ставятся более серьезные задачи в определенные сроки, поэтому в полном объеме план не будет выполнен. Но даже те, что будут призваны и будут находиться в определенной степени боевой готовности, будут представлять угрозу для украинских войск и выполнения ими задач как в обороне, так и в наступлении.

Если говорить о возможном новом наступлении, то где Россия может его совершить – какие у нее сейчас есть варианты?

Варианты есть для того, чтобы нарастить усилия и выполнить задачу, которая не снимается Путиным и пока не выполняется – захват Луганской и Донецкой областей в административных границах. По захвату Луганской области Шойгу ему уже докладывал, однако мы знаем, что все еще ведутся боевые действия на севере этой области. Донецкая область захвачена на 50 процентов, и за нее идут упорные бои в Бахмуте, Авдеевке и других городах вокруг них. С политической точки зрения, Путин и в дальнейшем вряд ли снимет эту задачу.

Другие направления также могут быть использованы, но по уровню подготовки ситуации для принятия решений. На мой взгляд, окончательного решения в других областях пока нет. Но есть варианты для того, чтобы проанализировать, посчитать потенциал и целесообразность наступления. Их несколько – из Беларуси, с востока (Харьков и Сумы, поскольку там очень малое логистическое плечо), из Крыма.

Путин сейчас заменил своих командующих на направлениях - генерала Салюкова отправил на север Беларуси, генерала Кима - в оккупированный Крым, Суровикин остался заместителем у начальника Генштаба Герасимова, который должен совершить подобного рода действия.

Безусловно, россияне будут готовить наступательные операции. Вопрос в том, какие направления они определят для главного удара, какие - для второстепенных, и как используют тот стратегический ресурс, который они сейчас готовят в своих учебных центрах.

И те учения в Беларуси, которые начались, непосредственно связаны с возможной подготовкой?

Все учения, которые проводятся, связаны с подготовкой. Просто в Беларуси не такое большое количество летательных аппаратов. Там, в основном, армейская авиация – Ми-28, Ми-24. То есть пока они создают больше пропагандистского шума и соответствующей деятельности для того, чтобы сдерживать наши войска на северном направлении, чтобы мы не могли задействовать их на каких-то более острых направлениях в Донецкой, Луганской областях, где эти войска необходимы.

Если допустить, что Украина сможет оттеснить российские войска до границ 1991 года раньше, чем Россия наберет эти 2 миллиона человек, как дальше может развиваться ситуация?

Надо быть реалистами – сначала нам надо решать вопросы до февраля 2022 года. А мы уже говорим о 1991-м… Сил не хватает, чтобы удерживать тот же Соледар - проблемы возникают, потому что соотношение сил на направлениях Бахмут, Авдеевка, Марьинка и так далее, неравное.

Поэтому сначала нужно завершить стратегическую оборонительную операцию. Для сил обороны Украины это означает остановить все наступательные действия РФ. Сил на это пока нет.

Нам удается держаться и даже переходить в наступательные действия на харьковском, херсонском направлениях за счет высокого уровня мотивации и профессионализма наших военных. А так потенциал РФ в артиллерии, РСЗО, ударной авиации, личному составу превышает наш. Поэтому надо оценивать ситуацию объективно, не заниматься шапкозакидательством, а четко воспринимать объективные условия для действий с украинской стороны.

То есть следующим шагом с нашей стороны может быть объявление новой волны мобилизации?

Ее не надо объявлять, она проходит по мере необходимости. Когда россияне напали, их военный потенциал превышал украинский в 3 раза. Объясню - на темной улице вы встретили трех бандитов, лучше вооруженных, чем вы. Одного из них мы уничтожили (и то, не в полной мере), когда Украина провалила блицкриг РФ и отбила первую наступательную операцию на севере. Но еще двое только усиливаются, несмотря на потери личного состава, которые мы видим. И нам еще надо воевать с этими двумя, которые зашли на восток и юг. Надо самим вооружаться и повышать свой потенциал, а также уменьшать их. На это необходимо время – союзники ведут себя так, как ведут. А нам необходима быстрая, массированная поставка соответствующих вооружений, которая в таком количестве и качестве пока не происходит.

Как надолго, по-вашему, может растянуться процесс на юге и на востоке? Как вы сказали, сначала нужно отодвинуть войска РФ до границ февраля 2022 года. Сколько на это может потребоваться времени, если мы будем получать оружие в том же количестве?

Я сказал, что решать это надо последовательно – до февраля, как минимум, а дальше смотреть, где и как пойдет. Если нам соответствующим образом помогут в этом году, то мы можем выйти на позиции 1991 года уже до конца 2023 года, нацеленность на это есть. На таких условиях приостановить боевые действия, а дальше, возможно, уже вести переговоры. Но сначала нам нужно освободить все свои территории. Это может происходить поэтапно, и на это нужны силы. Было бы замечательно сделать это сразу – дали бы силы, мы бы это сделали. Но пока мы этого, к сожалению, не видим, и можем только медленно увеличивать свой потенциал.