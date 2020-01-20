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День Івана 2020 и День Вани – привітання та картинки на іменини Івана

20 января 2020, 04:29

В Івана іменини 20 січня. Найкращі привітання з Днем ангела Івана від всього серця підібрав Главред до свята українською мовою и на русском языке.

Привітання з Днем ангела Івана 2020 – відкритки и как поздравить Ивана с Днем ангела
Привітання з Днем ангела Івана 2020 – відкритки и как поздравить Ивана с Днем ангела / 1zoom.ru

З Днем ангела Івана привітання летять сьогодні до усіх власників цього чудового "благодатного" та "милостивого" імені.

14 січня свято встановлено на честь Іоанна Хрестителя або, як то ще кажуть, Іоанна Предтечі. Відтак цього ж дня відзначають й іменини Івана за церковним календарем. То ж усі ці хлопці сьогодні мають право отримати на іменини Івана картинки з побажаннями чи поздоровлення з Днем ангела Івана своїми словами.

Найкращі привітання з Днем Івана підібрав до свята Главред.

Привітання з Днем ангела Івана 2020 – відкритки та побажання

Привітання з Днем ангела Івана в прозі:

З Днем ангела, Іване! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.

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Привітання з Днем ангела Івана прозою:

Іване! Від щирого серця вітаємо, і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє лише найкраще: любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!

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***

Привітання з Днем ангела Івана своїми словами:

Іване, з Днем ангела, зі святими іменинами! Натхнення тобі, щастя світлого, здоров’я відмінного. І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Івана – вітання смішні:

У кишенях мати мані,

Полетіти на Багами

Купатися в океані,

Засмагати на ліані

З красунями з телеекрану

Закрутити там романи…

І як зранку прокинешся,

Не впасти з дивану!

Нехай всі мрії та сни збуваються!

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***

З Днем ангела Івана Хрестителя:

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття.

Він був колись людиною,як ми із вами,

І серед людей,таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати:сину (дочко) ти моє дитя!

***

Привітання з Днем ангела Іванку:

З днем ангела, Іванку!

Ім’я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім’я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Кохання щоб мати, любов дарувати!

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День ангела Ивана 2020 –поздравления и открытки с Днем Ивана

С Днем ангела Ивана в прозе:

Дорогой Иван! Пусть сильный и надежный ангел-хранитель приносит в жизнь только счастье и любовь. Крепкого здоровья и удачи. С именинами!

***

Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном – удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок и бодр. Оставайся силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

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***

День Ивана 2020 – поздравления прикольные:

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

***

Ваня, в светлый праздник именин,

Ты от всех нас поздравления прими.

Пусть обходят стороной ненастья,

И летишь по жизни ты на крыльях счастья.

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***

Имя твое — "милость Божья" — Иван,

Имя простое, красивое,

И сколько всего переплетено там,

В твоем уникальном имени!

Нынче День ангела празднуем твой.

Я пожелать хочу, Ваня,

Чтоб Ангел твой был бы все время с тобой,

А ты чтоб всегда окружен был друзьями.

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