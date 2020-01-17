Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником

Привітання з Йорданською вечерею – картинки та тексти – українською мовою, а заодно и светлые поздравления с Крещенским Сочельником на русском подобрал Главред.
Привітання з Йорданською вечерею передують вітанням з Водохрещем 2020 – проте йдуть вони в єдиній зв’язці.
19 січня – свято, що завершує різдвяно-новорічний цикл. Це Хрещення Господнє. Цього дня є традиція вітати з Водохрещем або Йорданом (так ще називають це свято). Проте святкувати Водохреще 2020 починають ще з вечора 18 січня – у другий Святий або Щедрий вечір, він також має другу назву – Йордан.
Чудові листівки та вітання з Йорданом українською мовою та красивые открытки и православные поздравления с Крещенским Сочельником на русском языке підібрав Главред на свято 18 січня.
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Привітання з Йорданською вечерею
Віншування на Йордан у прозі:
Хай вас освятить свята йорданська водичка, щоб були здорові й не знали зла. Ай щастя панує у вашій оселі, не знає бід ваша родина. З Йорданом вас!
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Вітання з Щедрим Вечором та з Йорданською вечерею своїми словами:
У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели зберігають твій дім від зла і бід. З Щедрим Вечором та з Йорданською вечерею тебе, не втрачай віри у краще, і вона неодмінно допоможе в скрутну хвилину.
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Привітання з Йорданом прозою:
Нехай другий Щедрий вечір і Йордан принесуть вам багато радості, розбудять надії, йорданська водиця окропить любов’ю та дарує міцне здоров’я! Вітаю з прийдешнім Хрещенням Христовим!
***
Вітання з Йорданом – вірші патріотичні:
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
***
Привітання на Йордан короткі:
Бажаю вам на щедрий вечір,
Як будете лежати десь на печі,
Щоби звалились вам на плечі,
Долари, євро й інші непотрібні речі!
***
Поздоровлення з Йорданом прикольне:
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
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Красивые поздравления с Крещенским Сочельником
Поздравление с православным Сочельником в стихах:
Святое Крещенье стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!
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С наступающим Крещением – поздравление своими словами:
Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником и наступающим Крещением! Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.
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Поздравление с Сочельником в прозе:
От всего сердца поздравляю тебя с Крещенским Сочельником! В этот вечер желаю духовного очищения, которое дарует тебе целительная сила воды. Впереди ждет много добрый дней и людей — они помогут преодолеть любые препятствия. Пусть удача сопровождает в делах, а тело не покидают здоровье и энергия!
***
Поздравление с Сочельником и Крещением – стихи:
Желать так приятно в крещенский сочельник
Любви (это свято!), тепла и прощенья!
Пусть душу очистит святая вода,
И в сердце поселится мир навсегда!
Душевнейший праздник пусть счастье приносит
И сбудется все, что душа твоя просит!
Разверстое небо в святой этот вечер
Подарит пусть с чудом прекрасную встречу!
***
С Крещенским Сочельником – поздравление православное:
Вода крещенская как символ чистоты
И дивной милости небесного Отца.
Переосмысли свою жизнь ты и мечты
И обретешь благоволенье у Творца.
***
Крещенский Сочельник — особенный вечер.
Он вам ниспошлет всю свою благодать
И станет добром и удачей отмечен,
Которых на всех будет точно хватать!