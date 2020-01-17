Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником

Привітання з Йорданською вечерею и с Крещенским Сочельником поздравления и открытки на двух языках

Привітання з Йорданською вечерею передують вітанням з Водохрещем 2020 – проте йдуть вони в єдиній зв’язці.

19 січня – свято, що завершує різдвяно-новорічний цикл. Це Хрещення Господнє. Цього дня є традиція вітати з Водохрещем або Йорданом (так ще називають це свято). Проте святкувати Водохреще 2020 починають ще з вечора 18 січня – у другий Святий або Щедрий вечір, він також має другу назву – Йордан.

Чудові листівки та вітання з Йорданом українською мовою та красивые открытки и православные поздравления с Крещенским Сочельником на русском языке підібрав Главред на свято 18 січня.

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Привітання з Йорданською вечерею

Віншування на Йордан у прозі:

Хай вас освятить свята йорданська водичка, щоб були здорові й не знали зла. Ай щастя панує у вашій оселі, не знає бід ваша родина. З Йорданом вас!

***

Вітання з Щедрим Вечором та з Йорданською вечерею своїми словами:

У цей особливий, наповнений святістю день, мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а ангели зберігають твій дім від зла і бід. З Щедрим Вечором та з Йорданською вечерею тебе, не втрачай віри у краще, і вона неодмінно допоможе в скрутну хвилину.

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Привітання з Йорданом прозою:

Нехай другий Щедрий вечір і Йордан принесуть вам багато радості, розбудять надії, йорданська водиця окропить любов’ю та дарує міцне здоров’я! Вітаю з прийдешнім Хрещенням Христовим!

***

Вітання з Йорданом – вірші патріотичні:

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

***

Привітання на Йордан короткі:

Бажаю вам на щедрий вечір,

Як будете лежати десь на печі,

Щоби звалились вам на плечі,

Долари, євро й інші непотрібні речі!

***

Поздоровлення з Йорданом прикольне:

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

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Красивые поздравления с Крещенским Сочельником

Поздравление с православным Сочельником в стихах:

Святое Крещенье стоит на пороге.

Сочельник сегодня, помолимся Богу,

Сердца чтоб и души для веры открылись,

Крещенской водою тела чтоб умылись.

Святою сегодня ведь станет вода,

Здоровья и сил нам прибавит она!

С Крещенским сочельником вас поздравляю.

Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

Желаю вам долгих и радостных лет,

Без горя, печалей и всяческих бед!

***

С наступающим Крещением – поздравление своими словами:

Сердечно поздравлю с Крещенским сочельником и наступающим Крещением! Пусть явится величайшая благодать, вера поможет понять простые человеческие истины, а дарованная сила поможет идти по пути во Славу Бога, навстречу Его немеркнущему Небесному Царству.

***

Поздравление с Сочельником в прозе:

От всего сердца поздравляю тебя с Крещенским Сочельником! В этот вечер желаю духовного очищения, которое дарует тебе целительная сила воды. Впереди ждет много добрый дней и людей — они помогут преодолеть любые препятствия. Пусть удача сопровождает в делах, а тело не покидают здоровье и энергия!

***

Поздравление с Сочельником и Крещением – стихи:

Желать так приятно в крещенский сочельник

Любви (это свято!), тепла и прощенья!

Пусть душу очистит святая вода,

И в сердце поселится мир навсегда!

Душевнейший праздник пусть счастье приносит

И сбудется все, что душа твоя просит!

Разверстое небо в святой этот вечер

Подарит пусть с чудом прекрасную встречу!

***

С Крещенским Сочельником – поздравление православное:

Вода крещенская как символ чистоты

И дивной милости небесного Отца.

Переосмысли свою жизнь ты и мечты

И обретешь благоволенье у Творца.

***

Крещенский Сочельник — особенный вечер.

Он вам ниспошлет всю свою благодать

И станет добром и удачей отмечен,

Которых на всех будет точно хватать!

Открытки с Сочельником та листівки з Йорданською вечерею