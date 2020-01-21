З Днем обіймів и с Днем объятий 2020 – картинки и тексты

День обіймів 2020 проходить сьогодні. Картинки та привітання підібрав Главред до свята.
21 січня – свято ніжності та турботи. З Днем обіймів картинки, листівки та побажання надсилають сьогодні. Адже це Міжнародний день обіймів 2020.
Ще один День обіймів відзначається 4 грудня, проте саме сьогодні вітати з Днем обіймів люди полюбляють більше.
Обійми нормалізують стрес та понижують артеріальний тиск. Вони роблять нас щасливішими. А вітання з Днем обіймів ще й піднімають настрій. То ж найкращі привітання з Днем обіймів 2020 українською мовою, а также поздравления с Днем объятий 2020 – картинки, открытки и пожеланиями своими словами – на русском языке підібрав Главред до свята.
День обіймів – привітання
Привітання з Днем обіймів своїми словами:
Найкращий спосіб не втратити кохану людину – не випускати її з обіймів. З Днем обіймів тебе! Побільше тобі коханих людей навколо!
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Привітання з Днем обіймів в прозі:
Дозволь тебе обійняти – переждавши хоча б частку своєю любові та вдяки до тебе. Кожна наша зустріч – свято для мене. З Днем обіймів, подруго!
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Привітання з Днем обіймів прозою:
Хай наші обійми зігрівають твоє серце, як твоя присутність у нашому житті гріє нас. Зі святом тебе! Щастя тобі та любові!
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Привітання з Днем обіймів прикольні:
Якщо з почуттями своїми
Вам непросто впоратися,
Значить, свято-обнімашка
Точно вам сподобається!
І тепер, цілком законно,
З толком, з ніжністю, з душею,
Оголосити будь-якого можна:
"Абнимаю, дарагой!"
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Що в День обіймів можна побажати?
Щоб руки міцно за любов трималися,
Своїх рідних частіше обіймати,
І щоб справи вдавалися.
Ще так багато хочеться сказати,
З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.
Нехай буде щастя вам завжди під стать,
І від душі сьогодні обіймаю!
День обіймів – картинки
День объятий – поздравления
С Днем объятий – поздравления короткие:
С Днем объятий поздравляю!
Срочно близких обними.
В этот праздник тебе желаю
Счастья, радости, любви!
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С Днем объятий – поздравления своими словами:
Поздравляю с Днем объятий и желаю в этот день при каждой возможности и без любого повода обнимать своих родных, любимых, дорогих и близких людей. Желаю, чтобы каждое объятие было наполнено искренними эмоциями и светлыми чувствами, чтобы каждый такой момент дарил счастье и стимул жизни.
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С Днем объятий – поздравления в прозе:
Передайте немного своего тепла, обнимите стоящего рядом. Пожелайте друг другу любви и добра, получите улыбку в награду. Утопите в объятьях любимых людей, задушите их своей безграничной любовью. Это можно делать в любой из дней, но в день объятий, это сделать — дело святое. С праздником!
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С Днем объятий – поздравления прикольные в стихах:
Объятий желаю вам разнообразных:
Приветственных, дружеских, огнеопасных,
Родительских — мягких, начальственных — крепких,
Радушных, спасительных, сильных и цепких,
По-братски ответными, мужскими, надежными,
По-женски нечаянными, осторожными,
Любовных, конечно, горячих и страстных,
Гостеприимных, уютных, прекрасных!
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С Днем объятий – поздравления короткие:
Поздравленья принимай,
Шире руки расставляй.
Обнимашки принимай,
В день объятий — обнимай!