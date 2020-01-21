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З Днем обіймів и с Днем объятий 2020 – картинки и тексты

21 января 2020, 05:01

День обіймів 2020 проходить сьогодні. Картинки та привітання підібрав Главред до свята.

Міжнародний день обіймів – як привітати и как поздравить с Днем объятий 21 января
Міжнародний день обіймів – як привітати и как поздравить с Днем объятий 21 января

21 січня – свято ніжності та турботи. З Днем обіймів картинки, листівки та побажання надсилають сьогодні. Адже це Міжнародний день обіймів 2020.

Ще один День обіймів відзначається 4 грудня, проте саме сьогодні вітати з Днем обіймів люди полюбляють більше.

Обійми нормалізують стрес та понижують артеріальний тиск. Вони роблять нас щасливішими. А вітання з Днем обіймів ще й піднімають настрій. То ж найкращі привітання з Днем обіймів 2020 українською мовою, а также поздравления с Днем объятий 2020 – картинки, открытки и пожеланиями своими словами – на русском языке підібрав Главред до свята.

День обіймів – привітання

Привітання з Днем обіймів своїми словами:

Найкращий спосіб не втратити кохану людину – не випускати її з обіймів. З Днем обіймів тебе! Побільше тобі коханих людей навколо!

***

Привітання з Днем обіймів в прозі:

Дозволь тебе обійняти – переждавши хоча б частку своєю любові та вдяки до тебе. Кожна наша зустріч – свято для мене. З Днем обіймів, подруго!

***

Привітання з Днем обіймів прозою:

Хай наші обійми зігрівають твоє серце, як твоя присутність у нашому житті гріє нас. Зі святом тебе! Щастя тобі та любові!

***

Привітання з Днем обіймів прикольні:

Якщо з почуттями своїми

Вам непросто впоратися,

Значить, свято-обнімашка

Точно вам сподобається!

І тепер, цілком законно,

З толком, з ніжністю, з душею,

Оголосити будь-якого можна:

"Абнимаю, дарагой!"

***

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказати,

З Днем "обнімашек" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

День обіймів – картинки

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День объятий – поздравления

С Днем объятий – поздравления короткие:

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник тебе желаю

Счастья, радости, любви!

***

С Днем объятий – поздравления своими словами:

Поздравляю с Днем объятий и желаю в этот день при каждой возможности и без любого повода обнимать своих родных, любимых, дорогих и близких людей. Желаю, чтобы каждое объятие было наполнено искренними эмоциями и светлыми чувствами, чтобы каждый такой момент дарил счастье и стимул жизни.

***

С Днем объятий – поздравления в прозе:

Передайте немного своего тепла, обнимите стоящего рядом. Пожелайте друг другу любви и добра, получите улыбку в награду. Утопите в объятьях любимых людей, задушите их своей безграничной любовью. Это можно делать в любой из дней, но в день объятий, это сделать — дело святое. С праздником!

***

С Днем объятий – поздравления прикольные в стихах:

Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!

***

С Днем объятий – поздравления короткие:

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В день объятий — обнимай!

День объятий – картинки

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